¿Cómo salir de la crisis?

Nuestro país vive en una crisis económica permanente, pero los actuales guarismos superan con creces los que antes nos escandalizaban. Desocupación, pobreza, inseguridad y pandemia. Pero siempre hay un camino para salir de la crisis, la cuestión es, si quienes nos conducen, desean tomarlo o siguen buscando atajos para intentar ganar otra elección y con esas medidas egoístas, siguen ampliando la brecha entre clases sociales bajo la bandera de la justicia social.La salida de Argentina está en corregir primero los problemas macroeconómicos que posee el país y que está en posibilidad del Gobierno Nacional corregirlo, principalmente en el Poder Ejecutivo. Estas correcciones deben darse primero en la disminución del déficit fiscal, ya que este gasto por encima de los ingresos en que el país incurre desde hace décadas, es la madre del endeudamiento utilizado para financiarlo, el aumento de los impuestos que presiona a la baja la inversión y de la inflación cuando los dos anteriores no alcanzan y se recurre a la emisión para cubrir el desvío. Así como la baja de la inversión es la generadora de desempleo, la emisión es la fuente de la pobreza. Pero el origen de todo se encuentra en el déficit fiscal.De todas formas, lo que motiva estas líneas es mostrar una salida económica, que por cierto la hay. En esta situación de pandemia en la que vivimos no podemos disminuir el gasto, ya que el noventa por ciento de éste es gasto social y las medidas que se toman conducen a una baja de ingresos por menor actividad económica y aumento del citado gasto social para palear las restricciones.Si miramos al mundo, éste está pasando por una suba de los commodities exportables, los que más nos interesan son los granos, cuyo valor aumenta por las sequías en distintos lugares del mundo. Si bien es diferente a períodos anteriores donde el valor de los commodities subía por la demanda sostenida de China, hoy más ralentizada, igual podemos aprovecharlo. Todavía quedan unos diez millones de toneladas de soja de la cosecha anterior sin comercializar, sumadas a los cuarenta y cinco millones de toneladas de esta campaña que al multiplicarlas por el valor que tiene el grano en Chicago (acercándose a u$s600 la tonelada) implica que deEse ingreso se divide aproximadamente en tercios, entre lo que se queda el Tesoro vía retenciones, otro tercio el BCRA por diferencia de cambio entre oficial y libre y otro tercio que recibe el productor y se reparte en toda la cadena del sector agrícola, semillas, alquileres, servicios, ahorro e inversión, etc.Esta tamaña entrada de divisas puede ser el camino del país para estabilizar las cuentas macroeconómicas. Siempre que se utilice esta confiscatoria recaudación para reducir el déficit fiscal, acercándolo a cero para evitar la emisión y la financiación con deuda externa, hoy vedada por la falta de acuerdo con organismos internacionales.Observen que la propuesta es de reducir el déficit por el lado de los ingresos y no por el gasto, ya que sería más difícil en estos tiempos de pandemia, superada esta, ordenar el gasto, sería el próximo camino a seguir, si queremos que Argentina crezca.El cierre de la exportación de carnes bajo este análisis, es a contramano de lo que proponemos, esperamos que al finalizar la medida, originalmente por 30 días, ésta se revierta y se incentive la producción, en lugar de combatirla, tanto de productos exportables como también aquellos de consumo local.Casi increíblemente hay una salida, el éxito o no, depende de la actual conducción Nacional.#BuenaSaludFinanciera@ElcontadorB@GuilleBriggiler