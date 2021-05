María Becerra y J Balvin trabajan en una colaboración juntos

Durante los últimos dos días, J Balvin y María Becerra sorprendieron a sus seguidores al mostrarse juntos a través de sus redes sociales. Por consiguiente, muchos comenzaron a especular sobre una posible colaboración y, sin lugar a dudas, estaban en lo correcto, ya que los cantantes se encuentran trabajando en una nueva canción.Días atrás, luego de participar de la apertura de La Academia 2021, el nuevo reality que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece; la argentina partió hacia Estados Unidos para grabar y trabajar en su música, según ella misma contó en sus historias de Instagram.No obstante, durante la mañana del sábado, la artista se mostró ultra producida en las calles de Newark, Nueva Jersey, donde aparentemente estaría trabajando con el colombiano.En relación a ello, no solo se filtró una imagen que los muestra durante la grabación de un videoclip, sino que horas después, los músicos compartieron el primer trailer de “¿Qué más pues?”, confirmando así su primera colaboración.Recordemos que hace poco, durante un Vivo de Instagram, J Balvin aseguró: "Para mí María Becerra es increíble, su color de voz, la forma cómo lleva las cosas. Me parece de otro mundo”.María Becerra es una de las artistas de la nueva generación más importantes del país y latinoamérica. La cantante de 21 años nació en Quilmes, Buenos Aires, el 12 de febrero del 2000. En 2015 tuvo su primer golpe de popularidad gracias a un video de 15 minutos que se volvió viral. En 2019 presentó "High" y su carrera explotó a tal nivel que en 2020, en plena pandemia, grabó el remix del tema junto a la española Lola Índigo y Tini Stoessel. Sus canciones, como "Tú me lo haces fácil" y "Confiésalo" conquistaron rápidamente las plataformas digitales y en 2021, la joven ya es una estrella.Por su parte, José Álvaro Osorio Balvin, conocido en el mundo de la música como J Balvin, es un cantante, productor y compositor colombiano de reggaeton y música urbana. También reconocido como “El príncipe del reggaeton”, el músico comenzó su carrera artística en 2007, pero su salto a la fama llegó en 2009 con el single "Ella me cautivó". Durante el 2020, el ícono lanzó "Colores", su último álbum de estudio con el que recibió el premio a Mejor Álbum Urbano en la 21º entrega de los Grammys Latinos.