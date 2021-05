Chano presenta el primer adelanto de su próximo álbum

Santiago "Chano" Charpentier, exlíder de la banda pop “Tan Biónica”, lanzó "Mecha", su nuevo tema, el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.La canción fue compuesta durante abril del 2020, contó con la producción de Renzo Luca Chiumiento y un colaborador secreto del mundo del trap. Así lo confesó el propio artista en un comunicado oficial. Se trata del primer adelanto de su próximo álbum de estudio que llega luego de "El otro" (2018) y "El doble" (2019), del cual aún no se conocen muchos detalles.“Me siento feliz y agradecido por este lanzamiento, y realmente tomo contacto con eso porque hace mucho que no sacaba música. Poder hacer música en este contexto que está todo tan raro está buenísimo”, expresó el músico en sus redes sociales.Seguidamente, Chano detalló: “Fui a buscar a Renzo en un acto para salir de mi zona de confort, que me resultó mucho más productiva y salieron cosas mucho más copadas”.A su vez, el cantante lanzó un videoclip dirigido por Juan Chappa, con el cual busca representar a nuestra sociedad, en donde el mundo de hoy en día es una suerte de Instagram, cada uno en su recuadro.“La pasé muy bien durante la grabación del video, estaba muy contento. Las referencias para hacerlo me las pasó Juan y realmente me sorprendió”, concluyó Chano en declaraciones difundidas a través de un comunicado de prensa.