Nueva Gala de Eliminación en MasterChef Celebrity y sorpresiva renuncia

Al igual que cada domingo, hoy por la noche se llevará una nueva Gala de Eliminación en MasterChef Celebrity, en la cual cinco de los nueve participantes restantes que quedan en la competencia deberán esforzarse por continuar una semana más en la cocina más famosa de la televisión.En tal sentido, los famosos que se enfrentarán hoy a las 22 h por la pantalla de Telefe son Juanse, Claudia “La Gunda” Fontán, Alexander Caniggia, María O’Donnell y Dani La Chepi; mientras que Gastón Dalmau, Cande Vetrano, Georgina Barbarossa y Sol Pérez los esperarán en el balcón para competir la próxima semana.Sin embargo, a tan solo horas de la Gala de Eliminación, trascendió que hubo una baja en MasterChef Celebrity. Según anunció Fabián Esperón, el representante de los hermanos Caniggia, en diálogo con Teleshow, Alexander se retira de la competencia.A pesar de que se lo podrá ver hoy por la noche en la Gala de Eliminación y, a su vez, en algunos de los próximos programas, Caniggia ya no participará más de las grabaciones del reality.Con respecto a ello, el manager del mediático explicó: “En realidad va a renunciar en 15 días cuando salga el programa. Está haciendo un trabajo sacrificado porque lleva mucha tensión grabar algo diario. Tiene una hora y media o dos de ida y de vuelta, más allá de las seis o siete horas de grabación”. Además, Esperón aseguró: “Haber llegado a hoy me parece increíble y a él también. Y si llegamos a este punto es por la buena onda que hay con él”.No obstante, fuentes allegadas a la producción del programa contaron otra versión. Al parecer, Alex habría sido descalificado del reality luego de no presentarse a la grabación el pasado miércoles sin aviso previo.