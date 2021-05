Cantero aclaró que las clases virtuales no están suspendidas

El gobierno provincial oficializó la virtualidad del ciclo lectivo para los tres días hábiles de la semana que viene, pese a que había decidido suspenderlas para evitar la circulación de las y los docentes que deben concurrir a los establecimientos educativos, en el marco de las medidas de aislamiento social y preventivo decretado hasta el 30 de mayo por el gobierno nacional. Es decir: los maestros no pueden ir a las escuelas y conectarse desde allí, pero sí hacerlo desde sus casas y establecer el contacto desde sus casas.La marcha atrás fue confirmada a través de una circular del Ministerio de Educación provincial, luego de las declaraciones que realizó este sábado la propia ministra de Educación, Adriana Cantero, en Radio Universidad y publicadas en La Capital, tras las quejas de los gremios Amsafé y Sadop y que las redes sociales se convirtieran en un hervidero de reclamos de padres indignados con esa determinación de la cartera educativa. También luego de que varios colegios privados anunciaran que iban a sostener las actividades pese a la circular enviada por el gobierno provincial.En este marco, Cantero señaló: "No estamos interrumpiendo el vínculo pedagógico, estamos diciendo que durante tres días no se puede circular. Entonces, si no se puede circular, aquellas actividades que se propiciaban desde la propia escuela y a las cuales el docente tiene que asistir yendo caminando, no se podrán sostener en estos días. Pero el vínculo a la distancia sí, los chicos tienen los cuadernos, guías de trabajos, sugerencias de su maestro. Entonces, el sistema está activo, solo que se despliegan distintas formas en cada momento por lo imprevisible de cada momento. Por eso se necesitan resoluciones rápidas". "Como la circular bien dice, no está prohibido que aquel maestro que pueda sostener desde su casa no pueda hacerlo. Lo que decimos es que si esa actividad requiere que el maestro vaya a la escuela, eso no lo puede hacer porque está prohibida la circulación. Eso está acordado con los chicos y es una herramienta. Cada escuela sabe cómo se maneja con sus alumnos", indicó la ministra como si no hubiera anunciado lo que realmente anunció.Con la firma del Director Provincial de Educación Privada, Rodolfo Fabucci, el Ministerio de Educación de Santa Fe emitió este sábado una nueva circular (n° 19) para complementar lo dispuesto en la Circular 12 emitida el viernes, que no permitía a las escuelas ni siquiera dictar clases virtuales y tanto rechazo generó en los colegios santarfesinos, ahora se prevén modificaciones en las actividades académicas para las jornadas escolares de los días 26, 27 y 28 de Mayo.En cuanto al sostenimiento del vínculo pedagógico, se recupera la modalidad de tareas en el marco de la educación en la distancia teniendo en cuenta:a) Para quienes tengan problemas de conectividad, entregar cuando vayan a buscar la asistencia alimentaria actividades para cubrir los días 26, 27 y 28, recordando lo hagan restringiendo al máximo lacirculación y permanencia en los lugares de las Escuelas para tal fin.b) Para quienes tengan conectividad se podrá brindar durante estos tres días material y/o actividadesde consulta para los alumnos a través de las plataformas que dispongan, siempre que no implique movilidad docente."Reiterando la necesidad de cuidar y cuidarnos, y la preocupación de cumplir con lasnormativas del Poder Ejecutivo para bajar la curva epidemiológica, pedimos que exhorten a las familias desus educandos el mayor compromiso para que la salud de todas y de todos se enriquezca con la solidaridady alteridad para afrontar esta pandemia", concluye el documento.En tanto, el Ministerio de Educación de Santa Fe participó de una nueva reunión virtual del Consejo Federal de Educación con representantes de las 24 jurisdicciones del país. El objetivo del encuentro fue garantizar el fortalecimiento de todas las instancias de no presencialidad en zonas de alto riesgo y alarma epidemiológica en todos los puntos del territorio nacional. El encuentro se dio en el marco del cumplimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 334/2021 dictado por el presidente de la Nación que prevé la suspensión de las clases presenciales en zonas de alto riesgo y alarma epidemiológica. Con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica de las y los estudiantes de todos los niveles y modalidades educativas, las funcionarias y los funcionarios de educación detallaron la situación epidemiológica en sus territorios y las acciones que se están llevando adelante. Por su parte, el secretario de Educación de nuestra provincia, Víctor Debloc, explicó la situación sanitaria y remarcó los departamentos y localidades más afectados por la pandemia. También informó sobre el programa Cuidar Escuelas que consiste en un sistema de uso docente para reportar los casos positivos que se presentan en las instituciones educativas, sobre el funcionamiento de la Línea de Acompañamiento a las Escuelas (LAE) que es un 0800 destinado a atender las consultas referidas a la situación sanitaria y por último, sobre cuestiones netamente pedagógicas como el uso de la plataforma virtual Juana Manso y la producción de la tercera edición de los cuadernos para todos los niveles de la educación obligatoria.Respecto a la suspensión de las actividades presenciales, Debloc remarcó que “se puso en marcha el modo de la educación a distancia que en nuestra provincia tiene cuatro formas: las clases virtuales, los grupos entre docentes y alumnos a través de la plataforma WhatsApp, la entrega de material pedagógico y las consultas y tutorías escolares. Estos dos últimos estarán suspendidos en los tres días hábiles de la próxima semana porque las escuelas van a estar cerradas, pero se mantiene el trabajo a la distancia con los dos primeros formatos para las alumnas, alumnos y docentes que puedan acceder a la conectividad”. Para poder sostener el acompañamiento del aprendizaje, el funcionario manifestó: “Vamos a trabajar en la agenda del programa Nacional Acompañar que tiene que ver con un sostenimiento en las actividades que se hacen en la escuela, en la casa y en los centros de apoyo que se puedan establecer para tener continuidad en el vínculo pedagógico con las y los estudiantes.” Respecto a la actividad docente durante los días hábiles de la semana próxima, Debloc dijo: “Es un momento para trabajar en el calendario escolar y el documento de evaluación formativa que es un material de trabajo permanente.” Por último, el secretario de Educación informó que desde el Consejo Federal de Educación se va a convocar a una mesa de trabajo conjunta entre las carteras de Educación y de Salud para poder acompañar las trayectorias escolares sin descuidar la salud.