Muriel: “lamento que haya sectores políticos detrás de esto”

En las últimas horas fueron muchos los sectores que desafiaron las nuevas restricciones y que se oponen a este regreso a la tan temida Fase 1 de la cuarentena. El concejal justicialista, Jorge Muriel, opinó sobre el actual escenario: “Estoy totalmente de acuerdo con las medidas, es un momento muy difícil desde lo sanitario, donde los números marcan a las claras que se dispararon los casos de una forma exponencial y no resiste el sistema de salud. Gracias a Dios todavía no nos faltaron camas, pero estuvimos con 38 respiradores ocupados de 39 varios días y el número de contagiados no baja, con lo cual alguna medida había que tomar. Son 9 días, 3 días hábiles, y yo sé que para algunos sectores, como por ejemplo los cuentapropistas, para quienes viven del día a día es muy complicado y habrá que tratar de llegar con todas las herramientas; es cierto que a veces no le llegan a todos porque mucho del trabajo que está en la informalidad no tiene ningún tipo de asistencia”.El concejal, habló sobre la resistencia de algún sector de la población, respecto a las nuevas restricciones y dijo: “Es lamentable, vimos en estos días diferentes testimonios, el del Ing. Juan José Bertero, el de Myriam Villafañe, una persona que perdió a seres muy cercanos y está al pie del cañón trabajando y resistiendo todo esto. La verdad que uno no entiende o mejor dicho si entiende, y lamento que haya sectores políticos detrás de todo esto, de la marcha de la resistencia, porque en realidad esto va en contra de todos, no va a favor de nadie, el tema de cerrar por falta de vacunas. El gobierno nacional compró 65 millones de dosis y los laboratorios no entregan por una cuestión también de falta de producción o probablemente primero priorizan a sus Estados y después distribuyen el resto”.“Tuvimos una videoconferencia con Carcabuey, Fossano y Sigmaringendorf, y en Alemania, primer mundo si los hay, diciendo que tiene un dispositivo para colocar 1.000 vacunas por día, demostrando que lo que falta es eso esencial que es la vacuna. Repito, Alemania, primer mundo, ¿también negoció mal? Lamentablemente hay un sector politizado, fogoneado seguramente por algunos actores políticos que le hacen muy mal a todo esto, porque en un momento difícil, donde hay que generar empatía y en donde la política está cuestionada desde todos los lados que lo miras”, expresó el edil.Además remarcó: “Juegan a eso, y lamento profundamente que esto suceda. Manifestarse creo que es una cuestión de la democracia, pero en este caso me parece que hay mucha incidencia política detrás de estas acciones. Me hago cargo de lo que digo y probablemente a muchos no les guste y saldrán a contestar, pero es el punto de vista de todos los que estamos trabajando junto al Ejecutivo, poniéndole el pecho todos los días, generando herramientas que seguramente no alcanzan, pero todos los días nos levantamos para tratar de dar soluciones. Entendemos que es un momento difícil, pero Dios nos puso acá, por algo será. Estamos a favor de la vida y eso es lo que hacemos todos los días, trabajar para que todos los rafaelinos puedan tener la asistencia que corresponde y salvar la mayor cantidad de vidas”.