"Los insumos se consiguen, un médico no se forma de la noche a la mañana"

En medio de su labor diaria que se divide entre el hospital Jaime Ferré y una clínica privada, el doctor Gabriel Cáceres (MP 5141), brindó una extensa entrevista, contando la realidad que se vive ante esta segunda ola, que puso en jaque al sistema sanitario y expuso la escasa cantidad de médicos terapistas que hay, para afrontar las exigencias de un número de pacientes internados en camas críticas, sin precedentes.- En realidad nosotros, quienes estamos trabajando en el ámbito intensivo de esta enfermedad y padecimiento la gran carga de utilización de recursos que esta produce, venimos hace varias semanas advirtiendo esta situación y diciendo que necesitábamos algún punto de corte un poco más fuerte. Si uno hace el análisis de la principal fuente de contagio, cae como primer responsable en la reunión social, por eso hemos intentando a través de los medios de comunicación llevar esta concientización a la gente, de que lo que no es necesario hay que evitarlo. Uno entiende el deseo de juntarse a disfrutar un momento y eso que tenemos los argentinos de buscar el encuentro en lo gastronómico, en el asado, pero la verdad es que debemos dejarlo para más adelante y de esa manera colaborar no solamente con el otro, no contagiándolo si yo soy el portador de la enfermedad, sino también pensando en el estrés que está sufriendo el sistema sanitario a nivel global y fundamentalmente en esta ciudad, donde el uso del sistema está siendo puesto a prueba y el equipo de trabajo viene con un grado de agotamiento interesante”.- La realidad es que uno ve que el número de contagios es un número alto, pero siempre queda la duda de un subregistro y esto se da por diferentes factores, y eso nos preocupa; hoy estamos trabajando al límite. En estos últimos 10 o 15 días hemos puesto la atención al máximo, la capacidad no sólo de la estructura física del hospital que se amplió, sino del recurso humano; imagínate que el hospital de Rafaela antes de la pandemia contaba con 5 camas críticas, con la situación de pandemia y sobre todo en esta segunda ola, con el nuevo diseño que se hizo de armar una estructura de 22 camas de cuidados intermedios, en donde estamos trabajando con sistemas de ventilación no invasiva como la cánula de alto flujo y la presión continua en la vía aérea, hemos incrementado de 5 camas a 55 en un total de camas críticas, pero parecería ser que eso no alcanza. Las medidas que se tomaron los últimos días, son las que se venían reclamando desde el sistema sanitario, sobre todo lo vuelvo a repetir, yo creo y soy partidario, en que hay que poner el ojo en todo, en la economía, en la educación, pero también hay que ponerlo en esto, en el énfasis de contar que lo que frena la circulación del virus, es el contacto innecesario, ese contacto comunitario que se puede evitar.- Los equipos de salud el otro día me ponían esta situación en términos futboleros, en relación al partido de River y conversando con un intensivista del Iturraspe que hace guardias con nosotros: estamos jugando un segundo tiempo como River, con 10 jugadores, sin jugadores en el banco y el equipo de enfrente mete cambios a lo loco, tiene oxígeno y va incrementando su potencia de juego, como el virus; nosotros de este lado somos pocos y hay compañeros que han sufrido la enfermedad, que quedaron con secuelas no solamente en la salud física sino también la salud mental, que está siendo puesta a prueba diariamente en todos y en cada uno de nosotros, y no hablo solamente de los intensivistas formados ya en el ámbito del cuidado crítico; hablo de los médicos de guardia que rápidamente tuvieron que tomar herramientas de aprendizaje, de control de la enfermedad y de contacto con las familias; hablo de los enfermeros, enfermeras, camilleros; hablo del personal de mucamas que nos asiste con la higiene y la limpieza correcta para nuestros elementos de trabajo; hablo de bioquímicos y kinesiólogos; hablo de todos los técnicos y servicios complementarios que brindan su atención; colegas de otros servicios. Hay un montón de gente comprometida con el trabajo y por esta razón decimos que estamos al borde, porque no ha habido en el último tiempo un proceso de formación de gente y esto es histórico en la terapia intensiva.- Formar un terapista lleva cerca de 3 años y uno entiende la buena intención de mucha gente que dice pongan más camas, pongan más respiradores; hoy habiendo salido y atravesado esa etapa en el principio de la pandemia, donde uno de los puntos críticos era la obtención del insumo, desde el barbijo hasta el camisolín y los respiradores, hoy eso está garantizado, no está ahí el problema, Hoy nosotros tenemos toda la tecnología a disposición, pero estamos jugando el mismo partido las mismas personas; los mismos equipos, incluso con algunas bajas como lo decía, por consecuencias físicas del Covid y por otro aspecto que es mucho más importante y es la consecuencia psicológica que nos está dejando en cada uno de los integrantes del equipo de salud.- El hospital hoy cuenta con tres terapias intensivas, una de máxima complejidad que es la histórica, la primera que se armó con 11 camas, otra con 14 camas y una que tiene 5 y un área de ventilación no invasiva que es dual, es decir, ahí podemos trabajar con ventiladores invasivos y no invasivos; a su vez, esta nueva área de 22 camas que tenemos la posibilidad de hacer asistencia de otro tipo. La terapia modelo, clásica, de 11 camas, lleva un promedio de 4 turnos de enfermería con cuatro o cinco enfermeros, un médico de guardia, más la supervisión del jefe y un coordinador, más un kinesiólogo que trabaja por lo menos 12 horas de asistencia continua. A su vez hay que hablar de un soporte nutricional, la gente que rodea al trabajo médico estricto como las mucamas que están 24 horas, con turnos de 6 horas. Lo cierto, es que hay un montón de gente para atender un área que tiene entre 10 y 11 pacientes críticos.