Marcelo Lombardo, secretario de Gobierno y Participación, se refirió a las nuevas normas de convivencia que rigen en nuestra ciudad, a partir de los decretos emitidos por Nación, Provincia y Municipalidad: “La intención es unificar criterios con los decretos nacional y provincial en este momento sanitario tan difícil que nos toca atravesar”, explicó.El secretario expresó que “desde el Municipio siempre hemos acatado cada decreto porque entendemos que es la única manera de salir de esta situación de colapso sanitario que nos tiene angustiados. En la búsqueda de esa salida que estamos buscando, lamentablemente, no nos queda otra alternativa que ajustarnos a estas restricciones que se vienen practicando en toda la provincia y, en general, en todo el país. En ese sentido, nuestra ciudad no es la excepción. Por el contrario, es uno de los lugares en muy alto riesgo epidemiológico”.El funcionario manifestó que “básicamente, lo que establece el Decreto Nacional es establecer una fase uno porque suspende la presencialidad tanto en actividades económicas industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, educativas, religiosas, turísticas y recreativas”.Lombardo indicó que “lo que se busca en estos nueve días es generar el mínimo movimiento posible y, a partir de esa intención, solo permitir algunas actividades con características específicas vinculadas, puntualmente, al rubro alimenticio. Habrá comercios que estarán limitados a la virtualidad y con entrega aplicando las modalidades delivery o take away. En cuanto a las actividades independientes tales como albañilería, peluquería y tantas otras deben estar interrumpidas por este plazo de nueve días. Es el plazo establecido con la intención final de bajar los contagios”.“Todo lo que se pueda realizar mediante la modalidad teletrabajo debe hacerse. En nuestro caso ya lo hemos dialogado y lo llevaremos a la práctica sin descuidar los servicios que el Estado debe brindar”, explicó.REUNION CON ELARCO PRODUCTIVOAsimismo, el secretario mencionó que “estamos programando un encuentro en el marco del Consejo Consultivo Social, Económico y Sanitario, en donde participan las distintas instituciones representativas del arco productivo de nuestra ciudad, para analizar las recomendaciones y que las mismas puedan ser transmitidas a cada una de las actividades con la necesidad de que sean de efectivo cumplimiento”. En ese marco, Lombardo señaló que “el Estado tendrá una tarea de control para verificar que se lleven a cabo efectivamente las nuevas normas de convivencia”. “Lamentablemente, advertimos que, como sociedad, vamos por el camino equivocado en algunas cuestiones. No tenemos una actitud comunitaria, solidaria. Al contrario, cada uno de nosotros miramos nuestro ombligo, nuestra situación particular o sectorial. En algunos casos, algunos agitadores, instigadores que lo hacen persiguiendo mezquinos intereses políticos, movilizándose en supuestas actitudes espontáneas que de eso no tienen nada. En lo personal, me parecen actitudes miserables para este momento que nos tocan vivir”.