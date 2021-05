En medio del paro, el campo apuntó al Gobierno

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, sostuvo ayer que el Gobierno "pretende" que el campo "salve las papas" con medidas que afectan al sector y "ponen en riesgo el sostenimiento del sistema productivo".El jueves comenzó a regir el paro ganadero impulsado por la Comisión de Enlace, que tuvo hasta el momento un alto acatamiento por parte de los productores, que no enviaron hacienda al mercado concentrador de Liniers. La medida de fuerza se extenderá hasta el 28 de mayo próximo y arrancó el mismo día en que el Poder Ejecutivo formalizó la suspensión de exportaciones de carne por 30 días."Si no se recompone la exportación, el sector productor está decidido a luchar hasta las últimas consecuencias", advirtió el dirigente agropecuario, quien subrayó: "No podemos más, no damos más y no tenemos más herramientas para solucionar los problemas de las malas políticas que existen desde el Gobierno".En ese sentido, Chemes criticó: "Me da la sensación de que el Gobierno pretende que nosotros salvemos las papas con medidas que nos perjudican y que ponen en riesgo el sostenimiento del sistema productivo". "El Gobierno lo que ha buscado es bajar la presión de la demanda", analizó y apuntó: "No le importa cómo, pero lo que quiere es bajar la presión para que no se dispare el precio de la carne".