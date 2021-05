Avanza ley de promoción para la ganadería ovina

El senador nacional por Santa Fe Roberto Mirabella destacó la importancia de la media sanción que este jueves la cámara alta le dio al proyecto de ley que establece el Régimen de Promoción y Desarrollo para la Ganadería Ovina y las Llamas y sostuvo que "en la provincia es incipiente, pero es uno de los sectores que están creciendo en los últimos 15 años y siendo apoyado por el actual gobierno de Perotti".En ese sentido, destacó el respaldo que le viene brindando el gobierno provincial al sector con "acceso al crédito en proyectos para la compra de cabezas de ganado, infraestructura, para insumos, con plazo de gracia y 5 años de evolución".Mirabella -que fue cofirmante de la iniciativa que pasó a Diputados para su sanción definitiva- remarcó que "este proyecto de ley es una reforma integral y no una simple prórroga del régimen de promoción" y explicó que "intenta desarrollar la producción y la comercialización de la ganadería y sus productos derivados, intenta modernizar e incorporar innovación a los sistemas productivos, dar asistencia técnica, fomenta buenas prácticas de gestión ambiental, que se agregue valor". Además el legislador nacional indicó que "tiene un carácter federal porque todas las provincias argentinas pueden adherir al régimen"Por otro lado, destacó la impronta del proyecto para sostener el arraigo. En ese marco, explicó que "entre otras cosas, también, el objetivo es radicar la población en los ámbitos rurales donde se vive y donde se produce".Asimismo, Mirabella contó que el proyecto "crea una comisión técnica asesora con el Ministerio de Agricultura de la Nación, el INTA, SENASA, las provincias y el sector productivo" y que establece "un régimen de promoción por 10 años, que asigna un monto anual mínimo de 850 millones de pesos". "Esto es para apoyos económicos reintegrables y no reintegrables que por plan, por zona, por tamaño y además para también otorgar subsidios de tasas a préstamos bancarios y se intenta mejorar con un programa la calidad de la lana y con otro el consumo de carne ovina", agregó.Sobre el alcance de la iniciativa, el legislador indicó que "hay cerca de 100 mil establecimientos productivos en la Argentina de los cuales el 98% pertenecen a la agricultura familiar que concentran aproximadamente el 60% del stock de ovinos". Sostuvo, además, que "se consume aproximadamente 15.000 toneladas de carne anualmente y existe una producción anual de lana de cerca de 41.000 toneladas donde casi el 90% se exporta". No obstante, remarcó que "si bien "el 74% de la producción de carne va al mercado interno arroja un consumo muy bajo de unos 240 gramos por habitante al año" y en relación a la lana explicó que "un tercio de lo que exporta es lana sucia, o sea, sin valor agregado"Por ello, subrayó que "no sólo es necesario prorrogar el régimen vigente sino mejorarlo aplicando más plazos y más fondos". "Hoy en día hay una demanda importante en Europa, China, Medio Oriente pero es insignificante la participación Argentina. Así que, fui cofirmante de este proyecto de régimen de promoción del desarrollo para el sector ovino y de llamas en la Argentina y esperemos que la Cámara de Diputados de la Nación le de la sanción definitiva", finalizó.