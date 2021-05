El presidente Alberto Fernández afirmó anoche que la "Argentina es un país que cíclicamente vuelve al problema inflacionario", y destacó que para las tarifas de los servicios públicos fijaron "un aumento del 9 por ciento y punto"."Argentina es un país que cíclicamente vuelve al problema inflacionario, como que no logra nunca superarlo. Argentina tiene una conciencia inflacionaria y los empresarios tienden a decir este es mi momento, estoy vendiendo mucho. Es ahora o nunca", resaltó Fernández durante una entrevista con el programa Conectado2 que se emite en CNN en Español, con la conducción de María O'Donnell y Ernesto Tenembaum.Por otra parte, dijo que "no" van a "dejar a la gente en banda", y precisó que "si hiciera falta brindar un auxilio" económico como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) lo harían. "Nosotros no vamos a dejar a la gente en banda, no lo hicimos antes y no lo vamos a hacer ahora. Si hiciera falta brindar un auxilio de esa naturaleza lo haríamos", resaltó Fernández.En tanto, Fernández afirmó que siente que "muchos" no lo "escucharon", cuando advirtió a mediados de marzo sobre los "efectos" que podían generar la segunda ola de la pandemia del coronavirus. "Siento que muchos no me escucharon, con toda franqueza. En Semana Santa advertí lo que estaba pasando y no me escucharon. No sólo no me acompañaron, hicieron gala de hacer lo contrario", resaltó Fernández.Al referirse al cierre estricto que entró en vigencia en Argentina tras el aumento de casos de Covid-19, el jefe de Estado subrayó: "Son solo 9 días, esto es lo que en Europa se conoce como ‘el martillazo’"."Hay toda una fantasía creada que dice 'le compran vacunas a los comunistas y no quieren traer vacunas de EE.UU.'", dijo Fernández al ser consultado por la escasez de vacunas contra el Covid-19 en Argentina y en el mundo.CARTA AL PRESIDENTEDE ECUADORFernández le envió una carta al mandatario electo de Ecuador, Guillermo Lasso, y se disculpó por no poder asistir a su asunción este lunes debido a que "la situación generada por la pandemia" del coronavirus en la Argentina le "impide estar presente". En una misiva, fechada el pasado 20 de mayo, Fernández precisó que instruyó al ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, que lo represente y le transmitiera a Lasso "el fraternal saludo del Gobierno y del pueblo argentino". ."Estimo que será para usted uno de los días más importantes de su vida y mucho me hubiese gustado haberlo podido acompañar en la ocasión. El pueblo ecuatoriano lo ha elegido para conducir los destinos de su país", subraya el texto que se conoció ayer. En ese sentido, afirmó que se trata de "un gran honor y una enorme responsabilidad", y puntualizó: "Estoy seguro lo encuentran por demás preparado y con la firme decisión de trabajar por el bienestar de todos sus compatriotas".