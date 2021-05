Campazzo y Denver inician su sueño en los Playoffs de la NBA Deportes 22 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Lo que pareció una larga espera finalmente se terminó. Facundo Campazzo volverá a tener acción NBA este sábado, nada menos que en el inicio de los Playoffs cuando sus Denver Nuggets reciban a los Portland Trail Blazers desde las 23.30 (televisación de ESPN). Fueron tan sólo seis los días que pasaron desde la última actuación del cordobés en la liga de la estrellas, pero el gran nivel con el que el base finalizó la temporada regular, reflejado en su cada vez más importante rol con el equipo, ayudaron a acrecentar la ansiedad en los seguidores del número 7.

Denver llega a la cita como tercer preclasificado por la Conferencia Oeste, mientras que Portland figura sexto.

El equipo de LeBron James finalizó séptimo en la temporada por lo que tuvo que jugarse un mano a mano ante los Golden State Warriors de Stephen Curry (8º) por un lugar en los Playoffs. Aquel duelo se disputó el miércoles y terminó con festejo de LeBron, de gran partido, con triple doble y triple decisivo incluidos. Lakers ahora se medirán con los Phoenix Suns (2º) de Chris Paul por el lado de la zona que también tiene a Denver y Portland. Del otro lado, Clippers van contra los Dallas Mavericks (5º) de Luka Doncic -este sábado desde las 17.30, sin TV- mientras que el equipo de mejor récord, Utah Jazz, espera por el vencedor del duelo entre Memphis Grizzlies y los Warriors (jugaban anoche al cierre de nuestra edición).



CONFERENCIA ESTE. Hoy 15hs (ESPN) Milwaukee Bucks (3º) vs Miami Heat (6º), 21hs (ESPN) Brooklyn Nets (2º) vs Boston Celtics (7º). Domingo: Philadelphia 76ers (1º) vs Washington Wizards (8º), New York Knicks (4º) de Luca Vildoza -el jueves viajó a Estados Unidos- vs Atlanta Hawks (5º).



SE SUSPENDE LA

ACTIVIDAD DE CAB

La Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) anunció ayer la suspensión de la Liga Argentina, segunda división, y del Torneo Federal, tercera, desde este sábado 22 de mayo hasta el lunes 7 de junio, debido a las nuevas medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional frente al aumento de contagios de coronavirus.

La entidad presidida por Fabián Borro explicó que "en cumplimiento de la normativa Covid-19 y con el espíritu de colaborar en la solución de la urgencia sanitaria" se determinó la suspensión de la Liga Argentina y ambos Torneos Federales (el masculino y el femenino) "desde este sábado 22 de mayo hasta el lunes 7 de junio del presente año".

Además, en el mismo documento se detalló que los equipos "volverían" a los entrenamientos el lunes 31 de mayo y "retornarían" el 7 de junio a la competencia.