El papelón del ENARD y la solución de un Influencer Deportes 22 de mayo de 2021 Por Darío Gutierrez El ente del deporte nacional por motivos económicos decidió bajar a 35 atletas del Sudamericano, incluida la rafaelina Abril Okon. Pero la gestión de Santi Maratea pudo conseguirse un charter y mediante una colecta podría permitir el viaje de los afectados.

FOTO ARCHIVO ATLETA Y ENTRENADOR./ Abril Okon y su entrenador en el CRAS, Leandro Bonamino.

(Por Darío Gutiérrez). - Una frase que que es recurrente en los últimos años en nuestro país, aplicable a muchos ámbitos, es que "tenemos los dirigentes que nos merecemos". En el caso de los atletas que están o estarían quedándose afuera del Sudamericano de Mayores, muy por el contrario, ellos merecerían tener mejores dirigentes.

El jueves por la noche una reunión por zoom entre los Jefes de Equipo de la Confederación Argentina de Atletismo y los deportistas designados para el Sudamericano de Mayores de Guayaquil, entre el 29 y 31 de mayo, entre los cuales está la rafaelina Abril Okon (campeona nacional de salto en alto), se esperaba con el objetivo de afinar los últimos detalles previos al viaje. Muy por el contrario, de entrada los informantes golpearon con la noticia que 35 atletas y algunos auxiliares no podrían viajar porque el ENARD (que financia estas cuestiones) no tenía plata. A cinco días de subirse al avión.

Duro impacto, en el caso de Abril, para una chica de sólo 16 años que en pocos meses tuvo un crecimiento deportivo impresionante y llegó a ser la número 1 del salto en alto del país. Y también para muchos otros que se sacrificaron estas semanas en los entrenamientos buscando llegar de la mejor manera al torneo, para representar a Argentina.

Lo que más genera una noticia de estas es decepción, desencanto y bronca, también para entrenadores y familiares. Sin ir más lejos, la familia de Abril debió gastar un dinero importante para tramitar el pasaporte express en estos días, habiendo preguntado primero si ella tenía el lugar seguro en el Sudamericano.

Este fue el segundo grosero error cometido por los entes oficiales en este aspecto. En primera medida el Gobierno nacional le quitó la sede a Argentina para este torneo, que se iba a hacer del 14 al 16 de mayo, por la emergencia sanitaria (¿parece que la Copa América se va a jugar toda en Argentina, no?). Entonces la CADA redujo un 30 por ciento ese primer equipo, y allí se vieron perjudicados otros rafaelinos, como Sofía Kloster y Pedro Emmert, y otra atleta del CRAS, Maru Majda (oriunda de Formosa).

El nuevo team nacional -privilegiando a quienes estarían más cerca de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio- quedó entonces determinado así: en hombres, Federico Bruno (1500 y 5000 metros), Diego Lacamoire (800 y 1500 metros), José Zabala (1500 y 5000 metros), Marcos Molina (5000 y 10000 metros), Guillermo Ruggeri (400 metros con vallas), Carlos Layoy (salto en alto), Germán Chiaraviglio (salto con garrocha), Maximiliano Díaz (salto en largo y triple salto), Nazareno Sasia (lanzamiento de bala y disco), Juan Ignacio Carballo (lanzamiento de bala), Joaquín Gómez (lanzamiento de martillo).

Mujeres: Mariana Borelli (800 y 1500 metros), Florencia Borelli (5000 y 10000 metros), Marcela Gómez (5000 y 10000 metros), Belén Casetta (3000 metros con obstáculos), Carolina Lozano (1500 metros y 3000 metros con obstáculos), Luciana Gómez Iriondo (salto con garrocha), Ailén Armada (lanzamiento de bala y disco). Oficiales: Carlos Visentini y Leonardo Malgor.



LA SOLIDARIDAD TODO LO PUEDE

Apenas conocida la noticia, algunos atletas se contactaron con Santi Maratea, el reconocido influencer que ha logrado juntar importantes sumas de dinero en cuestiones solidarias en los últimos tiempos.

En sus historias de Instagram, fue detallando este viernes las gestiones para conseguir primero el avión. Un tema fundamental, ya que el ENARD ya le había dicho a la empresa que no lo necesitaría ante la reducción de la delegación a solo 19 personas (17 atletas y 2 integrantes). En la tarde tuvo el visto bueno, inclusive comentando que el precio del avión era menor al que el ENARD había informado en primer término.

Si algunas cuestiones administrativas se terminaban de resolver, tenía previsto iniciar la colecta para juntar algo más de 100.000 dólares que permitiría que todo el equipo -incluido Abril Okon- pueda ir a Ecuador.