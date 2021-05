Colón, en desacuerdo con la suspensión del fútbol Deportes 22 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El presidente de Colón, José Vignatti, aseguró que tomó "de la peor manera la noticia" que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió acordar con el Gobierno nacional la suspensión de sus competencias locales, incluidas las semifinales de la Liga Profesional, en una de las cuales el equipo de Santa Fe debía enfrentarse a Independiente.

En el otro encuentro iban a jugar Racing frente a Boca y ambos estaban previstos para que se disputen sábado y domingo en San Juan, pero la AFA tomó la decisión para acompañar las restricciones que perdurarán hasta el 30 de mayo próximo.

"Tomé de la peor manera la noticia porque estamos preparados para jugar", aseveró Vignatti, tras lo cual indicó: "Nos sorprendió esta determinación y se nos perjudica. Se nos vence el contrato de jugadores y cuerpo técnico".

En declaraciones radiales, el presidente de Colón manifestó además: "No nos dieron ninguna fecha. Llamamos a las más altas autoridades y no nos atienden".

También habló acerca de los partidos de Copa: "Si se suspende un partido por el campeonato local, también se deben suspender los que vienen de la Copa Libertadores y Sudamericana".

"Sería un absurdo total que Independiente no juegue el sábado y sí por Copa", expresó el dirigente santafesino en referencia al encuentro en el cual el elenco de Avellaneda debe recibir a Guabirá por la última fecha del Grupo B de la Sudamericana y que está programado para el próximo miércoles a las 19:15.

El máximo dirigente sabalero indicó que a su criterio "es una medida distorsionada y desacertada", y comentó que le habían dicho que "se iba a mover todo a julio, luego que iban a intentar adelantarlo. Se vencen contratos de jugadores y del cuerpo técnico".

Vignatti hizo una comparación con la Copa América, que posiblemente se disputará en su totalidad en Argentina tras la negativa de Colombia.

"Queremos traer la parte de Colombia de la Copa América a Argentina y no jugamos un partido en una provincia de bajo riesgo con una burbuja que dieron todos negativos y contribuía que la gente podía tener una distracción", afirmó.

Luego calificó de "ridículo" el hecho de que Boca, Independiente y Racing, por estar jugando copas internacionales, puedan seguir entrenándose, algo que le estaría vedado al equipo de Eduardo Domínguez.

"Nosotros nos concientizamos todos sobre el cuidado contra el coronavirus, no queríamos que nos pase lo que a otros equipos.

Redoblamos los cuidados. Hasta ahora eso dio resultado, teníamos al 100% del equipo a disposición del técnico", sentenció.