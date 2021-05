AFA suspendió el fútbol local hasta el 30 de mayo

Todo suspendido. No se jugarán ni las semis de la Copa Liga Profesional ni los partidos del resto de las categorías de ascenso, por lo menos hasta fin de mes.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acordó con el Gobierno nacional la suspensión de sus competencias locales, incluidas las semifinales de la Liga Profesional previstas para este sábado y domingo en San Juan, para acompañar las restricciones que comenzarán este sábado y perdurarán hasta el 30 de mayo próximo.

En un comunicado oficial, la AFA confirmó su decisión: "A fin de acompañar las medidas sanitarias anunciadas por el Presidente Alberto Fernández en el día de ayer, tendientes a combatir la segunda ola de la pandemia Covid 19 que estamos viviendo, ha decidido suspender la programación de partidos en todas las competencias locales que organiza desde las 20 horas del día de hoy hasta el domingo 30 de mayo de 2021 inclusive".

Y agregó: "Esta Asociación viene trabajando en conjunto con las autoridades nacionales, provinciales y municipales desde el 20 de marzo del 2020 en la elaboración de protocolos sanitarios destinados al cuidado de la familia del fútbol y la sociedad en general, respetando todas y cada una de las decisiones tomadas por nuestros mandatarios y por los expertos epidemiológicos. Es por ello, que en este momento donde nuestro querido país debe hacer un esfuerzo extra para controlar esta angustiante pandemia que nos aqueja, la AFA y todos los que componemos el fútbol acompañaremos una vez más a las autoridades nacionales suspendiendo la programación de partidos correspondientes a todas las competencias locales por el lapso de 9 días".

En ese sentido, AFA remarcó que trabajarán "en conjunto con los gobiernos de las provincias de San Juan, Santiago del Estero y las autoridades de la Liga Profesional de Fútbol" para reprogramar las semifinales y la final de la Copa de la Liga en los escenarios originalmente previstos.

A última hora del jueves, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había anticipado que durante este viernes iban a mantener conversaciones con las autoridades de la AFA para resolver qué ocurriría con ese deporte.

"Mañana (por éste viernes) vamos a tener conversaciones con AFA para ver de qué modo extremamos los cuidados y trabajamos para adelante. Vemos con mucha preocupación no solo los casos de los planteles profesional, sino también cuando se muestran imágenes que hay mucha gente en las tribunas que no deberían estar", explicó Cafiero.

En ese sentido, agregó: "Hay que poder vincularlo con que es una actividad económica y de espectáculo. Tenemos que tener una reunión para ver cómo nos ponemos de acuerdo". .

La AFA se adelantó a esta situación y resolvió postergar todas sus competencias activas: además de la Liga Profesional, se frenarán los torneos de ascenso y la Primera División masculina.



LAS COPAS

Resta confirmación oficial sobre las competencias internacionales, que sí se mantendrían tal como estaban previstas, porque la semana próxima se cierran las fases de grupos de Copa Libertadores y Sudamericana, que tiene programados nueve encuentros en territorio nacional.

Vélez, Argentinos Juniors (ambos por la Libertadores), San Lorenzo y Talleres (por la Sudamericana) son los cuatro equipos argentinos que tienen que jugar fuera del país.

En tanto, los partidos en territorio nacional ya programados por Conmebol para el martes 25 son, a las 19:15, River - Fluminense (Libertadores) y Newell´s-Goianense (Sudamericana), y a las 21:30 Racing - Rentistas (Libertadores).

Para el miércoles están previstos a las 19:15 Independiente - Guabirá (Sudamericana), a las 21:00 Boca - The Strongest (Libertadores) y a las 21:30 Rosario Central - 12 de Octubre (Sudamericana).

El jueves, en tanto, a las 19:00 se enfrentarían Defensa y Justicia - Independiente del Valle (Libertadores), a las 19:15 Arsenal - Bolívar (Sudamericana) y a las 21:30 Lanús - Aragua (Sudamericana).