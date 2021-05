Los Pumas debutarán visitando a los Springbooks el 14 de agosto Deportes 22 de mayo de 2021 Redacción Por La selección argentina de rugby debuta ante los campeones del mundo. El certamen se jugará en Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia.

FOTO ARCHIVO HAY FICTURE. / La SANZAAR confirmó el Rugby Championship para este 2021.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, debutará el próximo 14 de agosto en un partido contra Sudáfrica, vigente Campeón del Mundo, en la primera fecha del Rugby Championship que organiza la Sanzaar y que en esta ocasión de desarrollará en Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, según lo confirmó este viernes el máximo organismo del rugby del hemisferio Sur.

En la segunda fecha, a celebrase el 21 de agosto, Los Pumas volverán a jugar ante Springboks, aunque aún no fueron definidas las sedes de los dos cotejos ante los campeones mundiales. Ese mismo día debutarán Australia y Nueva Zelanda, en el Optus Stadium de Perth.

Esos serán los únicos cotejos que Sudáfrica jugará como local, ya que ante Australia y Nueva Zelanda los jugará ambos de visitante, por más que en dos de ellos oficialmente sea local.

El 7 de agosto jugarán Nueva Zelanda-Australia en Wellington, en el primer partido por la Bledisloe Cup que se completará con los dos cotejos por el Championship, ya que ese trofeo que los equipos oceánicos juegan todos los años se define en tres juegos.

De esta manera, queda confirmada la presencia de Sudáfrica luego de no haber jugado en 2020 el Championship a causa de la pandemia de coronavirus, que hizo que pasara a ser un certamen Tres Naciones, con sede en Australia y ganado por Nueva Zelanda.

De acuerdo con lo previsto, Argentina volverá a jugar el 11 de septiembre en el Eden Park de Auckland ante los All Blacks y el 18 será el segundo cotejo ante Nueva Zelanda en el Sky Stadium de Wellinston.

Finalmente, el equipo que dirige Mario Ledesma, afrontará los dos compromisos finales ante Australia, el 25 de septiembre y el 2 de octubre, faltando confirmar las sedes de ambos juegos.



Los partidos del Championship

14 de agosto: Sudáfrica-Argentina. 21 de agosto: Australia-Nueva Zelanda (Optus Stadium, Perth) y Sudáfrica-Argentina. 28 de agosto: Nueva Zelanda-Australia (Sky Stadium, Wellington). 11 de septiembre: Nueva Zelanda-Argentina (Eden Park, Auckland) y Australia-Sudáfrica. 18 de septiembre: Nueva Zelanda-Argentina (Sky Stadium, Wellington) y Australia-Sudáfrica (Suncorp Stadium, Brisbane). 25 de septiembre: Nueva Zelanda-Sudáfrica (Forsyth Barr Stadium, Dunedin) y Australia-Argentina. 2 de octubre: Nueva Zelanda-Sudáfrica (Eden Park, Auckland) y Australia-Argentina.



LA FINAL DE LA

CHAMPIONS CUP

La final de la Champions Cup entre Toulouse y La Rochelle tendrá a un argentino campeón. En el primer equipo juega el cordobés Juan Cruz Mallía, quien será titular en el encuentro; mientras que del otro lado estará Facundo Bosch.

El partido se disputará este sábado desde las 12.30 de Argentina, en Twickenham, con concurrencia garantizada para 10 mil espectadores, y será transmitido por ESPN 3.