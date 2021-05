Boomerang de carteleras Información General 22 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO DISNEY PLUS// FREE SOLO// Un documental de aventuras que invita a disfrutar la historia y también la magnífica ambientación.

Por Leo Gómez



6 documentales de película y en serie!!!

¡Hola amigos! Tal vez la palabra "documental" suena un poco a relato frío de un determinado acontecimiento o vida de una persona. Creo que a medida que van pasando los años y vamos acumulando tiempo sobre este mundo, somos testigos de eventos que, llevados a la pantalla en el formato que mejor se adapte, llaman nuestra atención de una manera más notoria. Esto seguro no es ninguna novedad para muchos, pero justamente lo que sí me parece una buena noticia es que la industria del entretenimiento logra generar un producto final mucho mas atractivo que hace algún tiempo. Sea cual sea el tópico, la duración o la cantidad de capítulos y temporadas, sentarse a ver estos contenidos asegura un buen rato de entretenimiento y obviamente enriquece nuestra idoneidad al respecto. Aquí abajo 6 ejemplos bien diversos de lo que trato transmitir.



FREE SOLO (2018, Documental de aventura, Estados Unidos) 96 minutos. ATP Disney plus/Stremio/Natgeo channel

Con una duración muy similar a la de una película, vemos la historia de Alex Honnold, un escalador que trepa montañas rocosas sin protección alguna. Se pone más interesante el tema cuando decide escalar "El capitán", una pared rocosa de 900 metros. El vértigo es el invitado de lujo en este intrépido desafío donde la vida de una persona está en juego. Nos tratan de mostrar la obsesión por lo extremo y como todo parece tener sentido a través de ello. Este título ganó el Oscar a mejor documental y bien merecido lo tuvo, no solo por la adrenalina propuesta sino también por la calidad de filmación y los paisajes que nos regalan para desarrollar la acción.



THE LAST DANCE (2020, serie documental deportiva, Estados Unidos) 1 temporada. ATP. 10 capítulos. Netflix/ESPN

Chicago Bulls, NBA, décadas del 80 y 90s, Jordan, Jackson, Pippen... sobran las palabras para esta definir lo que vamos a ver. Si durante esa época captó tu atención el básquet, el último baile te va a atrapar y vas a devorar cada capítulo hasta el final. La NBA se hizo universal y eterna, gracias a esta etapa, sus protagonistas y la capacidad de los medios y patrocinadores de globalizar al hermoso y competitivo deporte llamado Básquetbol. En este caso, la serie trata de centrarse en la temporada 97/98 de los Bulls, que sería la definitiva para el cuerpo técnico y gran parte de los legendarios jugadores de ese equipo comandado por el más grande representante de ese deporte, un tal Michael Jordan. Los relatos giran en torno a la carrera del astro número 23 principalmente y se fusionan con las diferentes etapas que vivió la franquicia, desde sus primeras aspiraciones a ser protagonistas de la liga, hasta la consagración máxima.



MI MAESTRO EL PULPO (2020, Documental, naturaleza marina, Sudáfrica) 85 minutos. ATP. Netflix/Stremio

Craig Foster es un cineasta al que le gusta bucear y documentar todo con su cámara. Cierto día de 2010, explorando un bosque de algas submarinas en una bahía cercana a Ciudad del Cabo, se encuentra con un curioso y joven pulpo hembra que enseguida logró llamar su atención y por eso hizo esta “peli” sobre su experiencia. Decide seguir al animal hasta su madriguera y visitarlo diariamente durante un año lo que le permite generar una mutua confianza y amistad. De esta relación, el ser humano es el que más aprende y conoce la capacidad y creatividad del molusco para sobreponerse a las adversidades y seguir adelante con su misión de vida. Foster aparte recibe una gran lección acerca de lo frágil que es la vida y lo necesaria que es la conexión de la humanidad con la naturaleza que la rodea. Está muy bueno ver el impacto positivo de esta experiencia y como mejoró sus relaciones humanas a partir de ello. Una joyita que ganó el Oscar a mejor documental largometraje.



CARMEL ¿QUIÉN MATO A MARIA MARTA? (2020, documental, policial, investigación, Argentina) 1 temporada. 4 capítulos. +16. Netflix/Stremio

Este crimen "sin resolver" que se dio en 2002 creo yo que está instalado en el recuerdo de gran parte de los argentinos por el misterio, los involucrados y el manejo de los medios que, en vez de complementar la investigación, solamente interferían y manchaban la pelota por algún que otro punto de rating. Alejandro Hartman recrea los hechos en esta docuserie que es muy entretenida si te interesa el tema. Está bien armada y rescata los momentos claves del pasado combinándolos con declaraciones actuales de los principales protagonistas y testigos de este asesinato que parece no tener responsables declarados. Reitero, para una noche de frío y descanso es recomendable y enganchan los misterios y constantes contradicciones de los involucrados.



COBAIN MOUNTAGE OF HECK (2020, documental, biográfico, música, Estados Unidos) 145 minutos. +16. Amazon/Stremio

Brett Morgen está al frente de esta película que es necesaria para cualquier interesado, no solo en la vida y obra de Kurt Cobain, sino también en los aspectos más personales que, desde la niñez le generaron serias dificultades para congeniar consigo mismo y con su entorno. Vamos a ver a este ícono de la música documentado en fotos y videos inéditos e íntimos, y también vamos a explorar sus creaciones, dibujos, música y poesía que desde edades tempranas anunciaban las turbulencias que atormentarían su existencia y que al mismo tiempo le daría el éxito que nunca esperó ni supo manejar. Reitero, mas allá que no sepas nada de su música o no te guste, es recomendable ver lo que generó este hombre y el movimiento detrás de su obra. Toda una generación recibió como un puñetazo despertador, el claro mensaje de que se puede ser distinto, raro, excluido y aún así ser escuchado y admirado. Aquí no solo se muestra la estética y la crónica de una vida, sino que se trata de explicar los motivos de todo lo que pasó y sus consecuencias, positivas y negativas.



CHALLENGER EL VUELO FINAL (2020, documental, tecnología aeroespacial, Estados Unidos) 1 temporada, 4 capítulos +13 Netflix/Stremio

Impecable miniserie sobre el desastre catastrófico sucedido durante el lanzamiento del Challenger en 1986. Me acuerdo de haber visto noticias al respecto, pero jamás me sumergí de lleno en el tema. Acá podés ver a fondo toda la historia de un terrible hecho que podría haberse evitado. No fue un accidente, se confundió la evolución con un reality show, se equivocaron por soberbia, rating y dinero. Esto marcó un antes y un después para la NASA, el programa aeroespacial y el manejo de personas y dinero para viajar al espacio. Si te gustó ver como sucedió lo de Chernobyl, aquí sale a la luz un papelón similar que se cobró vidas obviamente. A veces parecieran necesarias estas situaciones para que se tome conciencia, incluso en un ámbito tan elevado como el del personal de la cúpula directiva de la NASA. Es un documental tenso, dramático, creíble y triste; con una alta capacidad de autocrítica de parte de todos los que formaron parte y al mismo tiempo nos invita a reflexionar sobre todo lo que ocurrió antes, durante y después de este evento.