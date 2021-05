“Continúo siendo un eterno enamorado del libro papel” Información General 22 de mayo de 2021 Redacción Por Edgardo Peretti presenta su nuevo libro, “Fiolo y fracasado”, una obra en que el autor rafaelino retorna a la novela en un escenario muy suyo que siempre se parece a los alrededores de la comarca y en tiempos que toman historia no tan reciente, pero sí dolorosa.

FOTO MAPPCONTENIDOS// CONCEPTUAL// “Los libros siguen editándose porque aún hay aportantes crédulos en su esencia”. PORTADA// La nueva obra del autor rafaelino.

“A veces siento que navego en contramano, que el mundo va para el lado contrario al que uno se dirige. Claro que no tengo barco, pero siento la escritura como un bote que puede ser frágil como una canoa rústica o fuerte como un portaaviones. A esta altura de la vida no tengo otro remedio que aceptarlo porque el paso de los años no te dice nada pero te va sacando el salvavidas de a poco y un día te caes al agua y se terminan las chances aunque será la hora en que seas lo que fuiste. Igual, tampoco claudico: sigo escribiendo desde el sentimiento”.

Con estas palabras el escritor y periodista rafaelino Edgardo Peretti introduce lo que será la publicación de su nuevo libro, en este caso su obra número 19, la décimo cuarta en papel, que se titula “Fiolo y fracasado” y que le genera una reflexión al producto físico antes que al formato literario.

“Esto es papel. No quedan dudas que por más programas e intenciones que hagan los hombres, es su propia codicia la que terminará con el elemento básico que aporta la naturaleza mucho antes que se impongan los sustitutos necesarios. Pero es la historia; no hay mucho que divagar en este asunto.

“Hay otro tema que tiene que ver y es la cultura del libro y el rol del lector. Las nuevas tecnologías hacen la diferencia, más por costo que por necesidad, dicen, pero considero que se trata de una pauta cultural, una actitud más profunda, algo así como un cambio de paradigma de la humanidad que aún está en su fase embrionaria.

“La biblioteca de Alejandría fue destruida por un fuego dudoso hace más de dos mil años y en el camino no faltaron intentos en contrario en otros sitios similares. Quizás alguien quiso matar el testimonio de la lectura. Probablemente, pero no lo ha logrado. De todos modos, no me atrevo a aventurar un concepto cuando de las nuevas tecnologías se trata. Esto es más profundo y quizás lleve tiempo saber hacia dónde se dirige. En medio de todo esto, sigo enamorado del papel e insisto en publicaciones que surgen de la buena voluntad de muchos otros crédulos que aportan para ello, pero tengo miedo que esta convicción se termine convirtiendo en un capricho. El tiempo lo dirá.”

Sobre el nuevo libro (“Fiolo y fracasado”, Karlovich Ediciones-MAPP Contenidos, 150 pgs., mayo 2021), el autor lo resume como “una historia de amores y odios, rencores y gratitudes, y alguna esperanza de justicia, con nostalgia por aquello que ya no es; tanto que uno de los protagónicos lo tiene asignado un viejo Taunus modelo 1977.

“Los protagonistas transitan el texto por dos segmentos de sus vida, desde la juventud hasta la madurez plena, con saldos varios y caminos diferentes. La historia en sí hace lo mismo, pero agrega una particular mirada témporo-espacial, porque se apoya en dos escenarios que sirven como barandas que contienen la historia y la condicionan en su esencia, pero que no tienen nada que ver en el mensaje conceptual. Igual, esto queda a criterio del lector que es quien define todo cuando llega al punto final”.

Esta obra se suma al extenso recorrido del autor en la actividad, que comenzara en 1994 con “Félix, el Sacristán del Diablo” y continuara hasta el presente con otros títulos como “El faro de Lehmann”, “Karlovich-Karlovich” (emblemático en el gusto del escritor y que le da nombre a su sello), “Colorado Ayacucho”, “Don Sema”, “Nunca le ganamos”, “El 54”, “El arco de la esperanza”, “El velorio del tío Pedro” (editado por la Universidad Nacional del Litoral). “La lonja”, “La oscura existencia del Bayo Pellegrini”, “Estación Romilda” y “Rejunte”, a lo que agrega la versión digital de “Amalgama I y II” junto a Héctor Puig.

Adentrándose en lo medular de su novela, Peretti sostiene que “hay una línea política de los años setenta que he tratado en muchas de mis obras anteriores; aquí se agrega un elemento mucho más grave y triste como lo es la trata de personas y la explotación de las mismas, algo aberrante, denigrante y deshumanizado que muchos no conocen, pero que aún subyace en nuestra cercanía”.

En cuando a modelos, escenarios y personajes, algo en que Peretti suele abastecerse de situaciones reales y muy cercanas, asegura que “en esta ocasión todo es ficción. Ni siquiera huellas de personas, situaciones o seres conocidos. Considero que es demasiado doloroso para eso, por eso en esta ocasión iré por un camino diferente donde toda coincidencia es casualidad. O sea, siempre a contramano, como andar un domingo de verano por el bulevar Santa Fe por la senda equivocada mirando vidrieras y tomando mate, Aunque no debe ser tan malo, muchos lo siguen haciendo”.