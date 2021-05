Entre la incertidumbre, el hastío y la preocupación Locales 22 de mayo de 2021 Redacción Por Desde el sector de servicios y comercio expresaron el malestar que produjeron las últimas decisiones y fundamentalmente las idas y venidas, que profundizan un desgaste y aumentan el mal humor social.

Vicepresidente 2º de FECECO.

Una vez más el sector de servicios y comercio se ve afectado por las restricciones dispuestas en el marco de la pandemia y de la crisis sanitaria que esta genera, y expresan su hartazgo ante este tipo de decisiones.

El vicepresidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Mariano López, señaló: “Estamos recibiendo continuamente comunicaciones de nuestros asociados, tratando de procesar y de alguna forma ver qué hacíamos con el decreto provincial y ahora nos encontramos con que tenemos nuevas medidas restrictivas que profundizan aún más las anteriores. Estamos preocupados, no diría indignados, pero sí con mucha incertidumbre, porque nuestra actividad básicamente depende de tráfico de personas, depende del comercio y el impacto que tiene nuestro sector en la ciudad es muy grande, porque hay una cadena de trabajadores y empresas que van a ver afectada su actividad”.

Por su parte, José Frana, flamante vicepresidente 2° de la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y Otras Actividades de la Provincia de Santa Fe (FECECO), explicó que “la mayoría del sector nunca pudo recuperarse del 2020. Yo vengo haciendo una analogía, porque es un tema que uno de quiere dejar pasar y no queremos soslayar que es la realidad sanitaria y la seriedad de la situación sanitaria que ha cobrado vidas y que ha dejado personas con secuelas que probablemente puedan recuperarse con mucho más tiempo y algunos hasta tengan que convivir con eso; creo que en el aspecto económico pasa algo parecido (quizás no sea absolutamente válida la comparación), donde también hay empresas que se mueren”.

“La realidad es que hay actividades que no han podido nunca terminar de abrir, con lo cual esta nueva situación lleva en muchos casos a un estado de desesperación muy fuerte; es un problema muy serio en el sentido de que el sector viene desde el inicio acompañando con medidas de protocolo, implementándolas, capacitando a los comerciantes y al emprendedor de la necesidad de cuidar no sólo la actividad sino también al cliente, por eso sentimos una sensación un poco rara, porque creemos que hemos sido uno de los sectores que más ha cuidado la cosa, ha acompañado el proceso y ahora nos seguimos encontrando con que las restricciones siguen cayendo contra nosotros”, enfatizó Frana.

López, continuó indicando que “nosotros venimos hablando en todas las mesas público privadas de las cuales participamos y compartimos con el sector gubernamental local o provincial, que básicamente, -y eso creo que también está reflejado en las comunicaciones que se han dado en este veranito previo en el cual bajaron los casos-, donde se decía que en los comercios no están los contagios, que en los lugares protocolizados no están los contagios, en las escuelas dado los últimos protocolos tampoco están los contagios, entonces nos llama la atención que después de un año o de 14 meses en el cual estamos viviendo esta situación y de la que aprendimos algo y en donde acompañamos con medidas de concientización, otra vez el único resultado de la gestión de la pandemia sea otra vez la restricción. Sabemos que el sistema de salud está estresado pero también está estresado el sistema comercial, de servicios y el sistema económico, con lo cual sería agregar un problema a un problema ya existente”, afirmó el dirigente del C.C.I.R.R.



AUMENTA EL MALHUMOR SOCIAL

José Frana, consideró que el malestar existe pero que “siempre dentro de un marco de diálogo, en esta relación público privado que es el estilo de nuestro sector se van expresando; indudablemente hay voces un poco más dura en algunos lugares porque las situaciones son realmente alarmantes. Reitero, creemos que hemos hecho un camino y no hay es que no se aprendió nada en el medio del camino. El discurso del presidente, su mención hacia el elemento que creo que todos estamos esperando y que es el que podría morigerar un poco esta situación, que tiene que ver con un mayor número de testeos y fundamentalmente con la llegada de más vacunas, no es un tema que se ponga sobre la mesa como tan rápido se pone el del castigo y la restricción”. Y añadió: “Tampoco hemos visto a ningún tipo de nivel autocrítica y hablo de la política en general”.



AYUDAS Y HERRAMIENTAS

POCO EFECTIVAS

Los dirigentes del C.C.I.R.R, al ser consultados acerca de las ayudas económicas que recibieron en medio de las restricciones anteriores, sostuvieron que “la manifestación que nos hacen los socios de las actividades más restringidas, es que no son suficientes para compensar la falta de ingresos, para sostener la actividad productiva, para sostener las fuentes laborales; se ha accionado puntualmente sobre algunos sectores en algún tiempo determinado que fue más crítico, pero así cómo se define la restricción de una actividad y la define el Estado, el gobierno, también de la mano tiene que ir una compensación, porque si no es insostenible la situación y estamos hablando de una catástrofe que puede ser económica en un principio pero después se transforma en social”.