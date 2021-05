Cuando la ciudad contamina su pulmón verde: el campo Locales 22 de mayo de 2021 Redacción Por Cada vez más, es necesario que la ciudad aborde el tema de contaminación generada desde el área urbana hacia la zona rural. Los caminos y los campos de la periferia de la ciudad se han convertido en basurales a cielo abierto.

FOTO PRODUCTORES UNIDOS PROBLEMAS SIN SOLUCION. La basura dispersa a la vera de los caminos, una postal lamentablemente típica.

El espacio Productores Unidos de Rafaela planteó en un documento difundido esta semana su preocupación por la creciente contaminación de las áreas rurales cercanas a la ciudad, que se manifiesta a través de residuos de todo tipo arrojados a la vera de los caminos o la liberación de aguas residuales en la red de canales que permiten drenar el agua de lluvia.

Pensar en la contaminación y en el calentamiento global, ha llevado a muchos especialistas a considerar la urbanización y la vida en la ciudad como un importante factor que contribuye a su aumento, así como su impacto ambiental sobre el territorio. Esto incluye la expansión desordenada sobre las tierras productivas periféricas, la contaminación atmosférica y la contaminación sobre los cuerpos de aguas.

La contaminación de la ciudad hacia la región: como las descargas de aguas residuales y los residuos sólidos, son temas que no son abordados por la ciudadanía y las autoridades locales con la necesaria preocupación y dedicación, siendo que implican un creciente impacto de la zona urbana sobre el área rural del periurbano rafaelino.

Cada vez más, es necesario que la ciudad aborde el tema de contaminación generada desde el área urbana hacia área rural. Los productores nos vemos obligados a denunciar continuamente la situación de abandono que sufrimos en el área rural, frente a este problema.

¿A que nos vemos expuestos diariamente los productores periurbanos? El modo en que las autoridades de la ciudad gestionan los residuos sólidos tienen importantes efectos ambientales. Por lo que sucede en los caminos y campos del periurbano de Rafaela, es evidente que no se han logrado en la ciudad de Rafaela las soluciones necesarias para gestionar adecuadamente los residuos provenientes de la ciudad.

Los caminos y los campos de la periferia de la ciudad se han convertido en basurales a cielo abierto. Esta es el modo en que varios vecinos decidieron eliminar sus residuos, convirtiendo el área rural en un basural: plásticos, bolsas, residuos orgánicos, cocinas y otros electrodomésticos que desean descartar, ropa, envases, etc. Todo esto, y mucho más es lo que con total desprecio se arroja, y encuentran diariamente los productores y trabajadores rurales, en zanjas, caminos, canales y en los campos.



RESIDUOS

Es evidente que no se han tomado las medidas necesarias y adecuadas para detener la contaminación en el área rural. Los temas de recolección y transporte de los residuos hacia su posterior tratamiento, y los centros de clasificación y disposición final, están siendo insuficiente para controlar este problema.

A sabiendas de que todo se origina en la falta de responsabilidad individual y hasta de empresas que limpian sus excedentes y desperdicios en la ruralidad, no debe soslayarse la responsabilidad de las autoridades municipales para tratar este problema con medidas de control, seguimiento, multas y denuncias legales formales desde los organismos competentes puesto que en la mayoría de los casos son tierras públicas bajo su esperable cuidado. Es necesario y urgente que se tomen las medidas para que los productores y población rural, no sufran diariamente esta situación.

Las descargas de aguas residuales en el canal sur, debido a la insuficiente capacidad de las plantas depuradoras, es otro importante factor de contaminación de la ciudad hacia los campos del periurbano. La contaminación se observa en la superficie del agua en muchos periodos en donde la descarga es abundante, y la cantidad de lluvia no es suficiente para provocar su dilución.

Este es un importante tema de impacto sobre la salud de la población rural, debido al riesgo que significa la infiltración de agua contaminada hacia las napas freáticas, que es el agua que consume la población rural.



CANAL SUR

El tema de contaminación ambiental, es de preocupación para todos los ciudadanos. Los productores y la población rural del periurbano de Rafaela, esperan y merecen la adopción de medidas efectivas que solucionen este grave problema, lo antes posible.