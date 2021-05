Se aplicaron casi 30 mil vacunas

Este viernes, la Regional de Salud Rafaela dio a conocer que durante esta semana se han aplicado 6.972 vacunas en la región, llegando a un total de 64.209 dosis aplicadas en la zona desde diciembre pasado, cuando se puso en marcha el operativo de vacunación, hasta la fecha, mientras que en nuestra ciudad, en el vacunatorio del Hospital "Jaime Ferré" se colocaron hasta el momento 29.627 dosis de vacunas contra el coronavirus. La Sputnik continúa siendo la vacuna más aplicada, con 32.361 dosis, seguida por la Sinopharm con 20.840, tercera la Astrazeneca con 7.050 y en el cuarto lugar la Covishield con 3.958 dosis. En tanto, en el Hospital de Sunchales se aplicaron 5.437 vacunas y en el Hospital de San Cristóbal 4.217.



OTRAS 39 MIL DOSIS

En tanto, el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, confirmó este viernes que arribó a Santa Fe un lote de 39 mil dosis del primer componente de la vacuna rusa Sputnik V, que serán distribuidas en 143 localidades del territorio provincial para completar la franja etárea de mayores de 60 años. "Hemos recibido 39 mil dosis del primer componente de la vacuna Sputnik V para continuar con el megaplan de vacunación. Se han distribuido para homologar el rango etáreo de mayores de 60 años en 143 localidades. De esta manera seguimos con el plan operativo de alcanzar el mayor número de santafesinos y santafesinas con la vacuna colocada", dijo Prieto en declaraciones a la prensa desde la capital provincial. Según expresó el funcionario, el gobierno santafesino continúa con el plan de vacunación de forma intensa y destacó que, de acuerdo a las experiencias registradas, "está demostrado que el 93% de los casos de personas que ingresan a terapia intensiva no tienen la vacuna. Por eso es fundamental". Prieto prefirió no arriesgar fechas de llegadas de nuevas dosis de vacunas a la provincia, pero recordó que "hay un gran cargamento de vacunas de AstraZeneca que está por ingresar al país". Acerca de los anuncios del jueves por la noche del presidente Alberto Fernández sobre la profundización de las medidas restrictivas para intentar ponerle freno al aumento de casos de coronavirus, el subsecretario de Salud se mostró muy conforme: "La estrategia fundamental es disminuir la circulación. Si logramos restringir eso, y sabiendo que el virus para su supervivencia necesita ir de un organismo a otro, cortando esa cadena de transmisión vamos a aplanar y disminuir la curva. La intención es limitar afectando en lo mínimo la producción y el aspecto social. Pero llegamos a un punto en que la situación del sistema de salud es crítico y donde no hay posibilidades de expandir la cantidad de camas. Y sabiendo, incluso, que cada cama que se desocupa no es por alta médica sino por fallecimiento".