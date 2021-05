Una cuestión de vida Locales 22 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Al ser consultada sobre las personas que no cumplen las restricciones impuestas, Villafañe manifestó: “Lo primero que siento es impotencia. Hasta que uno no lo vive de cerca, no te das cuenta; y creo que todas las medidas que se están tomando no hacen más que ayudarnos a nosotros mismos, a los que más quedamos”. “No estamos hablando solo del cansancio de quienes están expuestos todo el día, sino que hablamos de lo que podemos llegar a perder. Si tenemos posibilidad de cumplir con algunas de las medidas que nos están pidiendo para cuidarnos a cada uno de nosotros y a los que más queremos, hagámoslo”, sumó. “Esto no es una cuestión económica, política ni nada que se le parezca. Es una cuestión de vida. Lamento que muchos no comprenden esta situación”, remarcó la Secretaria de Desarrollo Humano del municipio. “A veces duelen algunas actitudes egoístas y el aprovechamiento del momento. Creo que estamos en el peor momento de esta batalla en la que llevamos ya muchos meses, pero nos falta para que termine”, indicó. “A cada uno de nosotros nos toca estar en un lugar, atravesar distintos momentos, pero creo que debemos rendir homenaje con nuestras acciones a cada uno de los que batalló y no ganó; y a los que continuamos peleando día a día”, cerró Villafañe.