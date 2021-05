Desarrollo Humano intensifica su trabajo Locales 22 de mayo de 2021 Redacción Por La titular del área, Myriam Villafañe, desde hace algunas semanas trabaja activamente en el hospital Jaime Ferré, para articular diferentes tareas entre el gobierno provincial y el municipal, buscando afrontar de la mejor manera el peor momento de la pandemia.

FOTO COMUNICACION SOCIAL MYRIAM VILLAFAÑE. Responsable de la secretaría de Desarrollo Humano del municipio.

La segunda ola de la pandemia no da tregua y la coordinación de acciones es clave para enfrentar la crisis sanitaria de la mejor manera. Tal es así, que la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, trabaja activamente en el hospital, colaborando en la articulación de tareas entre el Estado provincial y el municipal.

“Estamos pasando uno de los momentos más críticos en el sentido de que lo físico que en algún momento fue un problema hoy está resuelto, pero lo humano, el cansancio, la angustia, son variables que uno no puede manejar y desde entonces que hemos llegado a esta situación actual, donde todos los recursos humanos se encuentran cansados, angustiados y agobiados”, precisó Villafañe.

“Poder estar colaborando del lugar que me toca ocupar desde hace varias semanas, en donde estoy trabajando aquí en el hospital Jaime Ferré, colaborando en la gestión de un montón de acciones que tienen que ver con el funcionamiento del sistema de salud, más allá de que no soy una profesional de salud, pero estamos colaborando en la coordinación entre el gobierno provincial con el gobierno municipal; es a diario las situaciones que debemos sortear, a diario hay acciones que llevar adelante para poder descongestionar este sistema, para que el servicio que se brinda aquí desde el hospital sea el mejor, ya sea para las personas que están internadas aquí, muchas de Rafaela y también de la región”, expresó la secretaria de Desarrollo Humano.

Villafañe, manifestó su intención de poder ayudar y devolver algo de todo lo que yo recibió desde el equipo humano del hospital, en momento duros que debió atravesar en los personal en esta pandemia, y en donde subrayó que “no tiene que ver sólo con los médicos, sino además con las enfermeras, los kinesiólogos, la gente del laboratorio que día a día; mañana, tarde y noche, están evaluando muestras para que cada uno de nosotros podamos saber con rapidez si somos un paciente positivo o negativo de COVID, que a veces no lo traducimos en momentos ni en horas, es un solo llamado que nosotros hacemos y le decimos usted es positivo o negativo, pero detrás de eso hay una gran logística”.



VACUNACION Y REPROGRAMACION

DE TURNOS

“Hay un montón de acciones que merecen una gestión y un ajuste permanente por la época que nos toca vivir. Justamente hoy es un día donde estamos aplicando las dosis a aquellas personas que por alguna cuestión han tenido que reprogramar su turno, porque se han colocado la vacuna antigripal, porque el día que les tocó no estaban en condiciones de venir; todo esto lo estamos haciendo de forma ordenada, le damos un turno a las personas para que asistan y no haya tampoco aglomeración de personas por este tema y quienes hayan recibido el turno y por alguna cuestión lo tuvieron que reprogramar van a tener su dosis en el momento que corresponda”, explicó Villafañe.



MAS DE 200

HISOPADOS DIARIOS

La titular de Desarrollo Humano, hizo referencia a los llamados que recibe el 107 para hisopar y dijo que “las líneas del 107 están recibiendo numerosos llamados, esto tiene que ver con pacientes sospechosos que solicitan el hisopado, donde el equipo municipal le otorga un turno: Estamos haciendo entre 200 y 220 hisopados por día, de esos entre el 54 y el 58 por ciento son positivos, con lo cual este es un trabajo que llevamos adelante todos los días y merece también una logística importante. No es sólo llamar al 107 luego, hay que hacer una ficha, después hay que otorgarle el turno y después hay que dar el resultado positivo o negativo; son varias personas las que están afectadas en este tema”.



UN ACTO ANONIMO

Y MUY EMOTIVO

Myriam Villafañe, compartió sus sentimientos como funcionaria, pero también como familiar de personas que fallecieron por Covid, al ver la puesta de velas frente al hospital, con la leyenda que decía: “Por los fallecidos, por los que están peleando por su vida y por el personal de salud que lucha por la vida de TODOS. Amén”.

“Cuando me llegó la foto, el mensaje se lo reenvié a las personas que estaban trabajando aquí adentro y que pudieron llegar a verlo. Quiero agradecer este gesto anónimo, la verdad que me gustaría saber quién fue pero desde ya agradecerles a las personas que se dispusieron a hacer esto, porque quienes tuvimos que atravesar esto y tuvimos que perder en esta pandemia, sentimos día a día la impotencia ante un montón de situaciones y éste realmente es un acompañamiento. Estamos en una situación donde el ánimo de todos está sensible, está angustia que uno percibe en los ojos de quienes transitan estos pasillos, nos hacen sentir que no estamos solos. Estamos en el peor momento de la batalla, de esta pandemia, que pronto terminará”, finalizó Villafañe.