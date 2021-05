El servicio doméstico no podrá trabajar Nacionales 22 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Las personas que cumplen tareas de servicio doméstico no podrán trabajar durante los nueve días de duración del aislamiento estricto que comenzará a regir desde el primer minuto de este sábado hasta la medianoche del 30 de mayo. "En principio no podrán trabajar porque se suspende la actividad productiva y laboral, salvo para las excepciones, y el servicio doméstico no está exceptuado", indicó este viernes el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en una entrevista que brindó a Radio 10.