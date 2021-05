Intensa actividad en La Plata Deportes 21 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ACTC JUAN PABLO GIANINI./ Puntero del campeonato en TC PickUp.

Cargado de actividad estará este fin de semana el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde se llevará a cabo la séptima fecha de TC Mouras y TC Pista Mouras. Por su parte el TC Pick Up concretará la tercera competencia del calendario y la Fórmula 3 Metropolitana la novena del año. Cabe destacar que el TCM, TCPM y la categoría de monopostos utilizarán la chicana, mientras que las camionetas no la usarán.

Este viernes se desarrollarán las primeras tandas de entrenamientos, el sábado las pruebas de clasificación y primera final de la Fórmula 3; el domingo las series y finales con estos horarios:

9.10: primera serie TC Pista Mouras; 9.35 segunda serie TC Pista Mouras; 10.10 primera serie TC Mouras; 10.35 segunda serie TC Mouras; 11.05 2° Final Fórmula 3 Metropolitana; 12.10 Final TC Pista Mouras; 12.55 Final TC Mouras; 13.50 Final TC Pick Up.