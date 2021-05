Atlético: testeos negativos y viaje a Jujuy Deportes 21 de mayo de 2021 Redacción Por Los exámenes que se les realizaron a los jugadores no arrojaron positivos y Walter Otta tendrá a todos a disposición pensando en Gimnasia.

FOTO PRENSA ATLÉTICO TESTEOS. / Antes del entrenamiento de ayer, Facundo Soloa, siendo hisopado. El Colo reaparecería en el once inicial.

Buenas noticias para Walter Otta, los exámenes que se les realizaron a los jugadores del plantel, cuerpo técnico y staff de Atlético de Rafaela dieron negativo. De esta forma, el entrenador no contempla bajas por contagios de cara al encuentro del próximo domingo, 14hs (TyC Sports Play) contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en condición de visitante.

En la previa al viaje, que será en el día de hoy, todos los integrantes de la delegación fueron examinados para determinar si se habían producido contagios de covid-19. Parte del control que deben realizarse según indica el protocolo de AFA para la disputa del torneo de la Primera Nacional.

El encuentro entre la ‘Crema’ y el ‘Lobo’, correspondiente a la fecha 11 de la zona B, podría darle la posibilidad –si es que hay un ganador y otros resultados acompañan- a alguno de los dos de ingresar en zona de clasificación al reducido por el segundo ascenso. Esta claro que aún queda mucho camino por recorrer pero el principal objetivo de todos es estar entre los mejores cuatro del grupo. Atlético y Gimnasia suman 14 puntos, llegan a uno de Santamarina y Brown de Adrogué, a dos de All Boys.

En lo que respecta al equipo, Otta no aún no lo confirmó pero es prácticamente un hecho el regreso de Facundo Soloa a la formación inicial. El mendocino dejó atrás la lesión que lo tuvo afuera en las últimas fechas y reaparecería en la zona media. Se aguarda saber quién saldría.

En principios podría ser la única modificación si se tiene en cuenta el 11 titular que viene de enfrentar a Tristán Suárez; recordando que Marcos Giménez y Enzo Avaro también están a disposición.

Un probable equipo para jugar en Jujuy sería con Guillermo Sara; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Federico Recalde, Facundo Soloa, Jorge Molina; Juan Cruz Esquivel y Claudio Bieler.

El plantel albiceleste volverá a trabajar en la mañana de hoy y allí el DT definirá el equipo y darán a conocer los que viajan al norte del país.