La fiscal había pedido 37 años, le dieron 25, pero es un "precedente"

CRIMEN DE ABRIL VARGAS EN RAFAELA

Hace 10 días, en la edición gráfica del 11 de mayo último de LA OPINION, dábamos a conocer el comienzo del juicio oral y público -en los tribunales rafaelinos- a un hombre de 25 años identificado como Alejandro Exequiel Romero, quien comenzaba a ser juzgado acusado de ser el autor del homicidio de la niña Abril Luisina Vargas cometido en la noche del sábado 22 de septiembre de 2018 en la ciudad de Rafaela, en el lugar conocido como "Asentamiento Demarchi", en barrio Italia.

En la oportunidad llamó la atención el monto de la pena solicitado por la fiscal Lorena Korakis, quien llevó adelante la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA - Unidad Fiscal Rafaela) en el debate.

Ese día se pudo conocer que la fiscal solicitó que el acusado Romero sea condenado a 37 años de prisión: “Con su accionar delictivo, el hombre generó daños irreparables para la víctima y su entorno familiar”, afirmó Korakis para explicar lo inédito de la pena solicitada en el fuero penal de Rafaela.



SENTENCIA

Luego de días de alegatos de apertura y de cierre, del paso de pruebas y testigos en este juicio oral y de horas de debate, en la mañana del miércoles se conoció la sentencia a la cual arribaron los jueces, tal como adelantó este Diario en su edición de la víspera bajo el título "25 Años de cárcel por matar a Abril Vargas".

Lo cierto es que el hombre de 25 años identificado como Alejandro Exequiel Romero no fue condenado a 37 años de prisión como había solicitado la fiscal Korakis, sino a 25 años por la autoría del homicidio de la niña Abril Luisina Vargas cometido en 2018 en esta ciudad de Rafaela.

El tribunal que resolvió la condena estuvo integrado por los jueces Cristina Fortunato (presidente) y Hugo Tallarico y por el conjuez Nicolás Rogiani. Por su parte, la fiscal que investigó los ilícitos y que representó al MPA en el debate, como ya se dijo fue la Dra. Lorena Korakis.



PRECEDENTE

En diálogo con la prensa judicial, la fiscal Korakis sostuvo que, “la condena impuesta a Romero fue por la autoría del delito de homicidio simple agravado (por el uso de arma de fuego) y también por la portación indebida de arma de fuego de uso civil”.

A "prima facie", la funcionaria del MPA manifestó su conformidad con “el resultado condenatorio y con el logro de una pena elevada”, que si bien no fue de 37 años como había pedido, fue de 25.

No obstante, indicó que “aguardaremos los fundamentos del tribunal para analizar los motivos por los cuales los jueces resolvieron tal como lo hicieron”.

“El tribunal mantuvo la calificación legal tal como la habíamos formulado en la acusación y en nuestros alegatos”, subrayó Korakis. También dijo que “luego de conocer la sentencia, la familia de la víctima se mostró muy conforme con lo resuelto”.

En cuanto a la pena, la fiscal remarcó que “los 25 años de prisión impuestos a Romero en un juicio oral sientan un precedente –en cuanto al monto– en el ámbito de la Fiscalía Regional 5”.



VIOLENCIA

DESMEDIDA

“El caso tiene algunas particularidades que tuvimos muy en cuenta”, puntualizó la fiscal: “Romero cometió su accionar homicida frente a testigos y puso en riesgo la vida de otras personas, entre ellas, otros niños que estaban cerca de la víctima cuando fue atacada”, sostuvo.

Korakis también puso de relieve “el grado de violencia empleado por Romero”. Al respecto, afirmó que “llevó a cabo una acción desmedida, irracional y absolutamente reprochable para poner fin a un problema interpersonal”, y añadió que “además, mostró un desprecio total por la vida ajena”.



DISPAROS

El homicidio de Vargas fue cometido el sábado 22 de septiembre de 2018 alrededor de las 20:30 en inmediaciones de calle José Buffa al 1.800.

La fiscal recordó que “en el marco de un conflicto previo, Romero disparó con conocimiento y voluntad de ocasionar la muerte de la niña”. Relató que “a corta distancia y en dirección a la víctima, efectuó disparos de una escopeta que portaba sin autorización legal”, y explicó que “inmediatamente después, huyó del lugar y ocultó el arma de fuego”.

“La niña, por su parte, no tuvo ninguna posibilidad de resistirse al ataque y recibió múltiples impactos de proyectiles”, planteó Korakis.

“Abril Vargas resultó herida en zonas vitales de su cuerpo y falleció en el hospital de Niños de la ciudad de Santa Fe, a donde había sido traslada tras el hecho ilícito”, finalizó.