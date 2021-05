Diputados aprobó los cambios en Ganancias para empresas Nacionales 21 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA). - En una sesión maratónica, la Cámara de Diputados aprobó ayer a la madrugada el proyecto de ley que establece una nueva estructura de alícuotas marginales escalonadas del impuesto a las Ganancias para empresas en función del nivel de ganancias netas imponibles acumuladas.

La propuesta del oficialismo, que quedó aprobado con 124 votos negativos y 104 negativos, incorpora una escala con alícuota variable según el excedente de utilidades de las sociedades, reemplazando así la actual alícuota fija del 30%.

Como primer orador del debate, el miembro informante del oficialismo, Carlos Heller, sorprendió al anunciar que se le habían aplicado nuevos cambios a la redacción del proyecto, modificando las escalas. Si bien se mantiene el 25% de alícuota para ganancias netas imponibles acumuladas de hasta 5 millones de pesos para el primer escalón, la alícuota del 30% para el segundo tramo alcanzará a ganancias de hasta 50 millones de pesos en lugar de 20% fijado originalmente.

Finalmente, se incorpora una alícuota del 35% para ganancias superiores a los 50 millones (y no 20 millones como estaba en el dictamen de mayoría). Este esquema significa que habrá un aumento de la presión tributaria exclusivamente en un segmento de pocas empresas con ganancias declaradas por encima de los 50 millones, en tanto que habrá una baja de la carga impositiva para la mayoría de las sociedades.

Durante su exposición, Heller detalló que con la suba de la alícuota solamente abarcaría a un 4,5% de las empresas, aunque aclaró que se tomó como base los últimos datos disponibles del 2018, con lo cual no pudo confirmar con exactitud esa información.

En cuanto a los pisos de las escalas, el nuevo proyecto del Poder Ejecutivo propone una actualización anual de los tramos en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En tanto, los dividendos quedarán atados a una alícuota del 7% anual, una tasa más baja que el 13% que se aplica actualmente.

En cuanto a las modificaciones al proyecto, se mantendrá (y no se reducirá, como se proponía originalmente) la alícuota del 41,5% para los juegos de azar. Se incluyeron a su vez incentivos para la incorporación de mujeres, travestis, transexuales y transgéneros como directores y síndicos de las empresas.