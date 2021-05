Renault 12 cumple 50 años: auto que dejó su huella en familias argentinas

Que “autos eran los de antes” es una frase que se escucha habitualmente en una conversación de personas fierreras mayores a cuarenta o cincuenta años. Y el Renault 12 es, indudablemente, uno de los exponentes de esa vieja camada de vehículos, que por haber sido producidos durante tantos años se ganaron un lugar en el corazón de los argentinos.

El Renault 12 debutó en el mercado argentino hace cincuenta años, pero su historia comenzó a mediados de los sesenta, cuando la marca del rombo se propuso desarrollar un auto barato, no demasiado sofisticado, espacioso, con un buen baúl y con un motor chico. Su presentación mundial fue en el Salón del Automóvil de París de 1969.

Al país llegó en 1971 de la mano de Industrias Kaiser Argentina (la producción comenzó a fines de 1970), que tenía los derechos de producción y comercialización de Renault. Se lanzó al mercado local con un motor naftero 1.3 litros de 82 caballos de potencia y una estética diferenciada por detalles del modelo europeo. Esas diferencias se encontraban en el paragolpes y el deflector de aire ubicado en las ventanas delanteras.

Algunos años más tarde, en 1973, llegó el turno de la variante Break. Esta opción era la conocida comúnmente como rural o familiar, de carrocería alargada para ofrecer un baúl más amplio a fin de conquistar a los usuarios que buscaban espacio para viajar acompañados y con equipaje.

En 1974 tuvo un leve rediseño con nuevas llantas y en 1976, la primera actualización fuerte. Los doce TL y TS hicieron su debut sin los deflectores y con novedades en el paragolpes, los faros traseros, las tomas de aire traseras y el motor. Desde ese entonces salían de la fábrica cordobesa con un motor naftero 1.4 litros de 90 caballos de potencia. El detalle: la versión TS ofrecía como opcional aire acondicionado, un equipamiento inédito para este modelo.

Por su éxito en los concesionarios, la automotriz decidió apostar por una variante desarrollada exclusivamente en la Argentina. Y así surgió el mítico Renault 12 Alpine, un “deportivo” que contó con menos de quinientas unidades producidas. Tenía un motor de 110 caballos de potencia con tecnologías derivadas del Renault 5 Alpine europeo. Se vendió en negro con franjas doradas o grises, azul con franjas grises y roja con detalles en blanco.

Hacia 1983, la marca del rombo decidió dejar de producirlo en Francia y reemplazarlo por el Renault 9, pero en la Argentina su vida útil se estiró más de una década. Esto fue posible gracias a un rediseño estético y el lanzamiento de una variante premium llamada GTS, que ofrecía llantas exclusivas, aire acondicionado y faros dobles circulares.

Antes de discontinuarse en la Argentina en 1994, el Renault 12 tuvo una variante económica en 1986 (se llamaba L) y pocas reorganizaciones de gama, con una variante GTL que duró poco y una última unificación en versiones TL y L.

El doce quedó en la historia como el auto del que Renault fabricó más de 440 mil unidades en Santa Isabel, Córdoba. Es, nada más y nada menos, el segundo modelo más producido por la automotriz en la Argentina, superado únicamente por el popular Clio.



SANDERO, LOGAN Y STEPWAY:

NO MAS EN LA ARGENTINA

La gama de modelos Sandero, Logan y Stepway (así se llama ahora el viejo Sandero Stepway) dejará de fabricarse en la Argentina a partir de 2024 o 2025 y Renault la reemplazará con uno o más vehículos utilitarios, segmento en el que se especializará la planta nacional.

La noticia fue anunciada por el presidente de Renault Argentina, Pablo Sibilla, en una entrevista con la agencia de noticias Télam. “Estamos trabajando para que Santa Isabel se convierta en la fábrica de vehículos utilitarios de Renault para América Latina, y para eso ya tenemos dos modelos con tres carrocerías diferentes”, explicó el ejecutivo.

“La gama que hacemos hoy de Logan, Sandero, Stepway para 2024-2025 buscamos reemplazarla con alguna otra plataforma que esté en línea con esta estrategia de vehículos utilitarios y de esa forma especializaríamos nuestra fábrica, mientras las otras plantas de América Latina lo harían en vehículos de pasajeros”, contó Sibilla.

Hoy por hoy, en la planta de Santa Isabel, Córdoba, Renault fabrica Logan, Sandero, Stepway, Kangoo particular, Kangoo utilitario y Alaskan. A futuro, por una decisión regional de la empresa, el polo industrial cordobés se especializará en la categoría de vehículos comerciales y las plataformas para pasajeros se radicarán por completo en Brasil.

Así las cosas, Alaskan y Kangoo tendrían el futuro asegurado en Santa Isabel, pero los tres vehículos para pasajeros mudarían por completo su producción a Brasil, si es que finalmente en ese país se producen las nuevas generaciones. Hace algunos meses, el presidente mundial de Renault, Luca de Meo, avisó que la inversión que originalmente destinarían a estos vehículos en Brasil se destinará a las futuras Duster y Bigster en sus versiones del Rombo.

Sobre el modelo en particular que se fabricará a partir de 2024-2025 en Santa Isabel, Sibilla no dio pistas. “La nueva plataforma ya está prevista, pero no se puede anunciar porque puede tener impacto en otra parte del mundo. Tenemos discusiones con la casa matriz para tener en cuenta esa plataforma para Santa Isabel. Es decir, en los planes de la compañía acordamos que lo ideal sería fabricar esa plataforma, después hay que salir a ganarla para convertirla en realidad”, sostuvo.

Considerando que la fábrica de Córdoba producirá únicamente utilitarios, no sería descabellado imaginar que se radicará allí una pick up compacta para competir contra la Fiat Toro, la Hyundai Santa Cruz, la Ford Maverick, la futura Chevrolet Montana y otras chatas “intermedias” que saldrán próximamente al mercado. ¿Será la nueva generación de la Duster Oroch? Por ahora, es sólo una especulación... (Fuente: TN Autos).