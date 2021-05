Disney lanzó una plataforma educativa para que los chicos creen sus propias historias Información General 21 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO INTERNET DISNEY. La compañía estadounidense creó una plataforma educativa.

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, la educación debió dar un giro de 180 grados. Las medidas impuestas por los gobernantes llevó al cierre de las escuelas y todavía hoy, 14 meses después, buena parte de Latinoamérica continúa con clases remotas.

En ese tiempo, surgieron múltiples plataformas para que los estudiantes puedan sostener su aprendizaje de forma virtual. No obstante, la última novedad llega de la mano de Disney y Chicos.net, con la colaboración de Eidos Global, quienes lanzaron “Historias para armar”.

Según difundió Infobae, la propuesta apunta a chicos de entre 8 y 11 años, y combina actividades online, las cuales pueden llevarse a cabo desde una página web (https://www.historiasparaarmar.org/indice) o una app para celulares; con actividades offline, como material para descargar y contenidos televisivos.

“Sabemos que en la región la conectividad es un problema y, por lo tanto, buscamos que todo el proceso se pueda hacer también sin internet”, explicaron desde Disney.

A su vez, durante la presentación de la propuesta, Belén Urbaneja, directora de responsabilidad social, corporativa, gestión de marca, diversidad e inclusión de The Walt Disney Company Latin America, señaló: “Es una iniciativa que busca desarrollar experiencias valiosas de aprendizaje, vinculadas a la lectoescritura y las habilidades del siglo XXI. Busca en forma responsable pero también en forma activa y participativa que los chicos sean prosumidores, que desarrollen su imaginación a través de las historias, sin ningún límite ni restricción, y con una perspectiva de género y diversidad”.

La plataforma busca que los chicos se ubiquen en el lugar de creadores. Para ello, combina el storytelling, los medios digitales y la cultura maker (aprender haciendo), a través de recursos gratuitos, entre los cuales se pueden distinguir una gama amplia de personajes, escenarios y situaciones.

El proceso creativo consta de tres etapas que pueden ser autónomas, pero recomiendan hacer el circuito completo:

1) Explorar: se puede ver una miniserie de seis capítulos en donde dan consejos sobre narración e introducen el arte de crear historias.

2) Crear: una experiencia digital interactiva que introduce y acompaña el proceso de creación y escritura de historias, con comienzo, nudo y desenlace; ayudando a los chicos a inspirarse y organizar sus ideas, inventar sus propios personajes y escenarios.

3) Contar: la etapa final, si bien no es obligatoria, invita a dar vida a esas historias, a convertirlas en videojuegos, relatos sonoros, animaciones o historietas.

“Con la pandemia se pusieron en evidencia importantes carencias en aprendizajes básicos. Los docentes necesitan formas innovadoras de integrar la tecnología, formas posibles. Hoy la pregunta no es si debo incorporar la tecnología, sino cómo lo hago. Nuestro objetivo es colaborar con el docente, no sumarle otra dificultad”, advirtió Mariela Reiman, miembro del comité ejecutivo de Chicos.net.

Además, la plataforma habilita una serie de recursos complementarios a los contenidos audiovisuales y digitales para que tanto los docentes como las familias puedan utilizar con los chicos: un recorrido por los conceptos que sustentan pedagógicamente la plataforma, una colección de tutoriales, fichas de trabajo con ideas y propuestas para crear historias, carillas con actividades para hacer offline, entre otros.

De esta manera, se pretende que los docentes de la región, en un contexto de educación a distancia, puedan servirse de la plataforma. De hecho, según explicaron, una comunidad de docentes fue validando los avances de la propuesta y en junio harán convocatorias para acercar su funcionamiento.

“En el contexto actual, los medios digitales se han convertido en un complemento esencial de la educación en la región. Historias para armar responde al desafío de incorporarlos en las experiencias de enseñanza y aprendizaje, ofreciendo a docentes modelos pedagógicos híbridos y recursos innovadores, que les permitirán fortalecer sus propuestas pedagógicas en el aula presencial y virtual”, concluyó Lucía Burtnik, Directora Académica de Eidos Global.