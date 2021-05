Cher cumplió 75 años y anunció una película biográfica Información General 21 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO INTERNET CHER. Lanzará una largometraje sobre su vida.

Sin lugar a dudas, en sus casi 60 años de carrera, Cher se convirtió en un ícono mundial no solo dentro del rubro de la música, sino también de la moda y el cine. El día de ayer, la “Diosa del Pop” que nació el 20 de mayo de 1946 en California, Estados Unidos, festejó sus 75 años de vida.

Es por esta razón que la cantante estadounidense aprovechó el día de su cumpleaños para anunciar a través de su cuenta oficial de Twitter que Universal Pictures se encuentra trabajando en una película biográfica basada en su vida.

"Universal está haciendo una película biográfica con mis amigos Judy Craymer y Gary Goetzman produciendo, y mi querido amigo cuatro años ganador del Oscar, Eric Roth, va a escribirla", declaró Cher en su red social.

A su vez, la música aclaró que Craymer y Goetzman fueron los productores de “Mamma Mía!”, mientras que Roth se encargó de los guiones de exitosas películas como “Forrest Gump”, “Nace una estrella” y “Sospechoso”.

Es importante aclarar, que Cher trabajó recientemente con los productores en “Mamma Mía! Vamos otra vez”, la secuela de la película que se estrenó diez años después del lanzamiento de la primera, en donde la “Diosa del Pop” interpretó a la madre de Donna, el personaje que encarnó Meryl Steep.

Cher comenzó a cantar en 1960 como parte del dúo "Sonny & Cher" desde donde dio el salto años después a la televisión. En 1975, inició su carrera como solista y un tiempo después llegó a Broadway. A partir de los años 80, el ícono demostró que también podía brillar en el mundo del cine. Su trabajo en “Hechizo de luna”, estrenada en 1987, no solo la hizo merecedora del Oscar a la mejor actriz, sino que también marcó un antes y un después en su trayectoria.

Años más tarde, llegarían largometrajes como “Las brujas de Eastwick” y “Sirenas”. A finales de los 90, Cher se reinventó y lanzó el hit “Believe”, su primera incursión en la música dance con la que logró conquistar a las nuevas generaciones. Además de su Oscar, la cantante guarda en su casa un Grammy, tres Globos de Oro, un Emmy y el premio a la mejor actriz del Festival de Cannes.

En una de las tantas entrevistas que ha dado a lo largo de su carrera, Cherilyn Sarkisian, el nombre que llevó desde su nacimiento hasta que se convirtió en Cher, manifestó: "Siempre quise ser famosa. Siempre soñé con superar la posición en la que me encontraba".