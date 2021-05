El Lasserre nos necesita Sociales 21 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA LASSERRE// LASSERRE// Vista general de la coqueta sala teatral.

Bajo este título la institución del Bv. Lehmann ha difundido un parte de prensa en relación a su situación. El texto del informe se reproduce en esta página.

"Debido a la segunda ola por la pandemia del covid 19, el teatro Lasserre debió cerrar sus puertas, este es un nuevo golpe para nuestra actividad. Cuando parecía que retornábamos en un lento camino a la recuperación de nuevo debemos bajar el telón.

"Nuestros ingresos para mantener el edificio en condiciones dependen de tener el espacio abierto ya sea dictar cursos, talleres, realizar funciones… pero no hemos tenido posibilidad de recupero.

"En el tiempo que pudimos abrir hemos sido rigurosamente responsables, cuidando a la comunidad artística como a los asistentes, la actividad teatral es por su naturaleza nocturna y genera muchos puestos de trabajo a nivel artístico, hoy este nuevo cierre nos deja al límite.

"Como el año pasado no nos vamos a quedar quietos, en nuestro canal de youtube siguen nuestros contenidos online, obras de teatro, conciertos y relatos que están cargados para ver de forma gratuita.

"Entre las cosas pendientes que quedaron al no abrir en 2020 está el arreglo de la Sala L “Sala Luis Remonda”. Hace algunos años se hizo una campaña para comprar chapas, fue exitosa y queremos aclarar que están depositadas en una generosa empresa local que las ha guardado.

"Ahora hemos ideado una nueva propuesta. Se han impreso tarjetas de “contribución solidaria” de $500 y $1.000. Están a disposición en el teatro de lunes a viernes, en estos días por restricción de la pandemia de 13:00 a 17:00, el teléfono fijo es el 503124.También pueden hacer su aporte en nuestra cuenta bancaria, o comunicándose con integrantes de la Comisión Directiva.

"No es fácil salir a pedir ayuda, pero los que creemos en la cultura y en los 89 años de labor del CCR, institución con la que nació el teatro en Rafaela, estamos convencidos de que vale la pena. Todos alguna vez estuvimos en un espectáculo, como espectadores o artistas, participamos de una conferencia, es un lugar abierto a toda la comunidad. El teatro estuvo antes que nosotros y perdurará más allá porque es una auténtica expresión artística local.

"En fin, nuestra misión es trabajar por la cultura rafaelina y lo disfrutamos.

"Los esperamos. ¡Y que viva el teatro, siempre!"



CENTRO CIUDAD DE RAFAELA

TEATRO “B. JUAN LASSERRE”

CUIT 33-52971563-9

BANCO CREDICOOP

NRO DE CUENTA CORRIENTE 191-369-597090/0

CBU 19103697 – 55036959709000