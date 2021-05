“Medidas tan restrictivas y de difícil control”

El presidente del Concejo, Germán Bottero, opinó acerca del actual panorama sanitario y del malhumor social que generaron las nuevas restricciones: “Hay una realidad que tiene que ver con la salud y que no podemos dejar de ver, y que es la ocupación de camas, concretamente en nuestra ciudad y en otros puntos de la provincia, de todos también es cierto que si los protocolos se cumplen se minimizan los contagios, por eso está demostrado que los encuentros sociales, las reuniones familiares sin protocolos, donde uno se descuida y baja por un momento la guardia genera mucho más contagios.

“El gobierno de la provincia decidió restringir muchas actividades y creo que estamos en un momento de confusión donde no están claras algunas cuestiones, no está claro el alcance. El espíritu de la provincia, es que la gente se quede en su casa y se mueva lo menos posible, porque también estas medidas tan restrictivas y tan para el alcance de todos, son también de difíciles control. Yo sinceramente y hablando con las fuerzas de seguridad de la ciudad de Rafaela, ya sea la GUR o Control Público y a veces con la policía también, son fuerzas que están altamente desgastadas”, explicó.

Bottero, acerca de la rigurosidad de los controles, se preguntó ¿estamos en condiciones de controlar estas restricciones tan estrictas? Si vamos a una playa estacionamiento de un súper ¿no hay autos particulares o está lleno de autos particulares? A veces la norma desde lo conceptual y teórico está bien, en este caso es reducir la circulación, pero si no podes controlar esas restricciones, si no es clara la información, -y eso me parece que es lo que falta, clarificar un poco más las normas y el alcance-, cuando terminan no cumpliéndose, es peor el remedio que la enfermedad”.

“Si la gente sigue teniendo sus propias usos y costumbres, entonces pierde efectividad la norma, porque cuando uno se da cuenta de que yo cumplo pero el que está al lado mío no lo hace, es probable que el que la está cumpliendo a veces la deje de cumplir.”, indicó.

Por último, el presidente del Concejo, dijo que “el Concejo siempre acompañó cuando hace pocos días atrás hubo un pedido de aumentar sanciones por no usar tapabocas por ejemplo; yo lo tengo una estadística de cuánto es la actuación municipal respecto a las contravenciones y mucho menos en la justicia: Uno ha escuchado a algunos funcionarios del Ejecutivo, que están más en el día a día de estas cuestiones, decir que desde la justicia falta un compromiso y acompañamiento mayor. Si bien yo no tengo datos, creo en lo que nos han dicho, pero no son elementos o datos que el Concejo maneje”.

“Creo que a veces las medidas, si son lógicas y racionales, la gente las interpreta y las hace propias. La limitación de la circulación nocturna se ha logrado en este último mes y medio; vos salís después de las 8 o 9 de la noche (por supuesto que colaborar el frío) no ves casi movimiento, la gente se acostumbró a no salir de noche. No sé si ésta medida tanto más restrictiva de cero a cero los 7 días de la semana de no salir, no sé si impactará de la misma forma. Ojalá que sí, si esto tiene que ver con mejorar la salud de los santafesinos y mejorar la situación de las pocas camas que tenemos. Ojalá que sí, pero no sé si se podrá lograr y si se podrá controlar para que esto efectivamente ocurra”, concluyó Bottero.