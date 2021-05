Volvió a comisión el proyecto Locales 21 de mayo de 2021 Redacción Por En la sesión virtual de ayer a la mañana se decidió por segunda vez volver a comisión este proyecto por falta de información requerida. También se aprobó el proyecto de resolución sobre vacunas para docentes de jardines maternales.

Durante la mañana de este jueves, se llevó a cabo la sesión del Concejo a través de Zoom, ya que debido a la situación epidemiológica de la ciudad, se decidió volver a la virtualidad. En el encuentro, que duró 35 minutos, se aprobó el proyecto de Resolución presentado por el bloque de concejales de Cambiemos, para incluir a las maestras de jardines municipales y privados, a la vacunación contra el COVID-19, pidiendo el Estado pueda garantizar a todos los docentes las mismas condiciones óptimas para desarrollar su labor diario y en todos los niveles, ya que ante la exposición que tienen deben ser prioridad. Por pedido del concejal Leonardo Viotti, se incluyó a docentes municipales y por su pedido de Alejandra Sagardoy, a las docentes reemplazantes.

Al respecto al argumentar la iniciativa, el concejal Leonardo Viotti expresó: ”En las últimas semanas hemos recibido reclamos muchos de nosotros, principalmente de docentes de jardines municipales y privados, que reclamaban que debieron ser vacunadas en el mismo momento que fueron vacunadas el resto de los docentes, los más de 2.700 docentes que han sido inoculados en la ciudad de Rafaela por el plan nacional, pero hasta el momento no tenían una respuesta certera muchos de ellos, con lo cual consideramos de hacer esta resolución, pidiéndole al gobierno provincial una respuesta concreta y formal”, indicó.

Por otra parte, se aprobó la Minuta de Comunicación, que defendió la concejal Marta Pascual, para realizar trabajos en la Plaza de la Memoria y zonas aledañas, ubicada en barrio Villa Podio, exponiendo en los considerandos, que se requiere limpieza de la Plaza y un tramo del canal sur; reparación de mesas y bancos de la Plaza de la Memoria y colocación de cestos para residuos; y mantenimiento del ripiado que circunda a dicho espacio verde.



OTRA VEZ A COMISION

Llamativamente, por segunda vez volvió a comisión el proyecto de Ordenanza impulsado por el Departamento Ejecutivo, para pasar a 80 contratados a planta permanente. Sucede, que luego de la reunión del martes entre el SEOM y los concejales, el gremio se había comprometido a enviar información acerca de las áreas a cubrir con eso cargos, y por razones de estas últimas restricciones, no llegó esa información. Es así que los concejales decidieron volver a comisión el proyecto. Al explicar esto, el concejal Juan Senn, señaló que “esta Ordenanza es la que tratamos el jueves pasado, se pidió una reunión con el Sindicato que pudo atender todas las consultas que se le hicieron. Había un pedido también por parte de los concejales de la oposición y se había comprometido a mandar una información que no le llegó a ninguno de nosotros, a raíz de ello y por ser nosotros los miembros informantes cumplimos en pedir que la Ordenanza vuelva nuevamente a comisión, para que podamos ver toda esa información como corresponde y luego sí darle despacho. Esto no quita la postura de nuestro bloque de la necesidad de contar con el pase a planta permanente”, afirmó.