Situación crítica del sector gastronómico Locales 21 de mayo de 2021 Redacción Por Una vez más el sector está atravesado por las nuevas restricciones y desde CAPHREBAR, piden herramientas concretas para apuntalar a esta actividad que cada día está más complicada.

FOTO ARCHIVO RESTAURANTES. Otro de los rubros afectados por la pandemia.

Desde que comenzó la pandemia, cada vez que se anunciaron restricciones el sector gastronómico y hotelero se vio afectado por esas disposiciones y ante esta segunda ola, no fue la excepción.

La presidente de la Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes y Bares, Silvina Imperiale, manifestó: “El sector está atravesando realmente un momento de una profunda crisis y estas nuevas restricciones solo hacen ahondar la situación de crisis, de todas maneras somos conscientes de que la situación sanitaria probablemente amerite este cierre o estas nuevas restricciones; de todos queremos pedirle a la gente que por favor nos acompañe ya que los negocios si bien deben cerrar a las 19 la atención al público, podemos seguir trabajando en la modalidad de delivery o podemos seguir haciéndolo en la modalidad de take away, en la medida de que demos cumplimiento a las restricciones, que no andemos por la calle pero que podamos llamar al establecimiento gastronómico para pedir la pizza, la hamburguesa o lo que sea, eso nos ayuda muchísimo y para la actividad sería de un gran apoyo y un gran acompañamiento”.

“Hoy fundamentalmente apelamos a la responsabilidad individual a tratar de cuidarnos, a tratar de cumplir realmente estas restricciones y apoyarnos en el sistema de delivery, en la confianza de nuestra gente, que venga de manera personal a buscar su pedido, en un horario que ya podemos acordar y esa es una manera mucho más ordenada de poder trabajar y evitar la aglomeración de personas”.

Imperiale remarcó que “la emergencia en el sector turístico fue declarada por ley en la provincia el año pasado y también a nivel nacional, pero lo que estamos pidiendo es que por favor se reglamenten las ayudas que establece la ley provincial de emergencia turística; una parte de ella ya se está llevando a cabo, qué es el diferimiento del vencimiento de todos los impuestos que tengan que ver con lo provincial, es decir, inmobiliario, ingresos brutos, impuesto de sellos”.

La dirigente, finalmente precisó que a partir de estas nuevas restricciones, necesitan de manera imperiosa una asistencia por parte del Estado, para cumplir fundamentalmente con el costo más elevado que tiene esta actividad que son los salarios”.