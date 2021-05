“Estamos ante una situación crítica y para superarla se requiere el esfuerzo de todos” Locales 21 de mayo de 2021 Redacción Por Así lo sostuvo la jefa de Gabinete, Amalia Galantti, al referirse a la situación sanitaria que vive la ciudad y las medidas aplicadas en todo el territorio provincial.

FOTO COMUNICACION SOCIAL AMALIA GALANTTI. Habló sobre las nuevas restricciones.

La jefa de Gabinete, Amalia Galantti, se refirió a las nuevas medidas que comenzaron a regir en todo el territorio de la provincia y a la emergencia sanitaria en la que se encuentra Rafaela. “Estamos viendo una situación sanitaria grave y lamentablemente las medidas que se fueron tomando anteriormente con las que se intentó evitar el cierre de las escuelas, tratando de sostener la presencialidad, acompañar a los sectores que lo necesitaron, no alcanzaron”, manifestó.

“Ante este desborde y colapso que sufre el sistema sanitario, donde hay un crecimiento exponencial de los contagios, no se puede resolver de ninguna otra manera más que evitar el contacto entre las personas y la circulación”, señaló Galantti.

“Se ha fortalecido muchísimo el sistema de salud, pero nunca va a alcanzar si mantenemos este nivel de contagios, no serán nunca suficientes las camas y respiradores con los que uno pueda disponer. Y lo que no podemos "inventar" de un día para el otro son los profesionales que se necesitan para cada una de ellas”, enfatizó.

La Jefa de Gabinete se refirió a las nuevas medidas de cuidado que se necesitan cumplir, y dijo: “Necesitamos que la comunidad tenga como primordial el cuidado de la salud. Estamos ante una situación crítica y para poder superarla se requiere el esfuerzo de todos. Valoramos que una gran parte de la sociedad nos está acompañando se está cuidando. Pero, necesitamos hacer un esfuerzo mayor, porque es seguro que estas medidas nos sacan de nuestra rutina, a la que estamos acostumbrados. Lamentablemente es la única forma de hacerle frente a la pandemia”.

“Ojalá que la sociedad demuestre una vez más que puede ser solidaria y pueda volver a escuchar a los médicos, esto es lo que nos vienen pidiendo desde ya hace un tiempo. Esto no es tarea de uno solo, no es el Estado tomando medidas sino que es algo que tenemos que hacer como sociedad”, finalizó.