Santa Fe completará la vacunación a los adultos mayores de 60 años Locales 21 de mayo de 2021 Redacción Por Esto será posible gracias a que este viernes ingresarán a la provincia 39.000 dosis de Sputnik V primer componente. “Hay un ritmo de vacunación que está en 25.000 inoculaciones por día”, sostuvo la ministra de Salud, Sonia Martorano.

FOTO PRENSA GOBERNACION SONIA MARTORANO. Destacó que la vacunación en la provincia continúa a buen ritmo.

El Ministerio de Salud de la provincia confirmó que se inoculó al 56% de la población objetivo priorizada planteada estratégicamente por las autoridades. Se estima un promedio de 25 mil dosis diarias aplicadas en los diferentes centros dispuestos por la provincia. Para recibir la dosis es necesario inscribirse de manera voluntaria en el registro de vacunación https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid. “Los operativos de vacunación vienen siendo muy eficientes y rápidos”, afirmó este jueves la ministra de Salud, Sonia Martorano. “En la ciudad de Rosario ya llegamos a vacunar al total de mayores de 60 años de los inscriptos en la web provincial y comenzamos con el grupo de 55 a 59 con comorbilidades”, informó. “Respecto a toda la provincia, con el arribo mañana de 39.000 vacunas Sputnik V del primer componente vamos a completar en todo el territorio santafesino el grupo de más de 60 años”, continuó la titular de la cartera de Salud. Asimismo, la ministra recordó a la población que “se está completando el esquema de vacunación con segunda dosis de docentes; también a fuerzas de seguridad; y se completó el grupo de salud con las dos dosis, es decir que existe un ritmo de vacunación de 20.000 por día. Lo aumentamos a 25.000 y queremos llegar a colocar 30.000 dosis diarias con las próximas llegadas de vacunas”.



ANÁLISIS DE LAS

RESTRICCIONES

Al ser consultada por las restricciones que se implementaron en la provincia, Martorano explicó que “los resultados tienen que ver con el ciclo viral, es decir son 14 días. En esta pandemia hay varias etapas para trabajar primero con la vacunación, y llegar rápidamente a todos los grupos vulnerables. Por eso es que a medida que ingresan las dosis se colocan lo antes posible. Vamos a ir viendo la evolución y también las decisiones nacionales”. “Por otro lado la situación es muy compleja, es el momento de mayores cuidados. Los números a nivel nacional muestran una curva que sigue creciendo, no da muestras de detenerse y la provincia no es la excepción”, reafirmó. Agregando que “el máximo control está en cada uno de nosotros, teniendo en cuenta que la disponibilidad de camas es escasa o prácticamente nula y que todo el personal de salud está trabajando a pleno. Es el momento de cuidarnos al máximo”.



SITUACIÓN DE CAMAS CRÍTICAS

En cuanto a la situación que atraviesan las Unidades de Terapias Intensivas (UTI) de los efectores de salud provinciales, Martorano informó que “cada 3 o 4 horas realizamos un mapeo de cuantas camas están disponibles para poder ir derivando, ya sea público o privado, en el caso de ser necesario”. “La situación está hipercrítica. Los casos pueden seguir aumentando, las internaciones en camas también, comenzamos con 150 plazas y llegamos a casi 500 camas críticas. Pero no es el punto de la ecuación que hay que cambiar; seguimos aumentando las camas y éstas se ocupan. Lo que hay que bajar es la tasa de contagios”, concluyó la ministra de Salud.



MAS DE 25 MIL PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

Por su parte, el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Salud, se encuentra trabajando desde el mes de febrero en el Plan Estratégico de Vacunación a personas con discapacidad, dándole prioridad a quienes más necesitan ser inoculadas contra el Covid-19 para evitar cualquier tipo de complicación en su salud. Así, al día de hoy -por ayer- fueron vacunadas 25.210 personas con discapacidad en todo el territorio santafesino, lo que representa un 55,6% del total de inscriptos en el Registro Provincial. En este sentido, el subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad, Patricio Huerga, afirmó: “Seguimos avanzando para poder vacunar a toda la población con discapacidad de nuestra provincia. Hasta el momento restan vacunarse 20.123 PcD, de las cuales 8.121 son personas de 18 a 59 años con discapacidad y riesgo; y haremos todo lo posible para darles prioridad en el plan de vacunación". Es preciso destacar que el Plan Estratégico de Vacunación avanza para poder ser finalizado lo antes posible. Ya se logró completar en Hogares y actualmente se está vacunando en Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos y Centros de Formación Laboral. Teniendo en cuenta que también se sigue inoculando a personas electrodependientes, con Fibrosis Quística, en internaciones domiciliarias y Centros de rehabilitación.