La Provincia, en una situación preocupante e hipercrítica Locales 21 de mayo de 2021 Redacción Por Así lo confirmó el director Provincial de Salud, Rodrigo Mediavilla, quien explicó que la saturación del sistema de salud, requería de las últimas restricciones aplicadas por el gobierno de Santa Fe.

FOTO ARCHIVO RODRIGO MEDIAVILLA. Director Provincial de Salud.

El director provincial de Salud, Rodrigo Mediavilla, analizó el actual escenario sanitario de la provincia y dijo que “La provincia está en una situación preocupante e hipercrítica, con un 95 % de ocupación de camas en todo el territorio santafesino, esto es un promedio, que va desde hospitales que están al 100% y otros que están al 90%. Se continúa con esta área hipercrítica entre lo que es Rosario, Santa Fe y Rafaela. Hoy gracias a Dios el hospital Jaime Ferré tiene dos camas libres y aunque parezca nada, para nosotros eso es un montón porque hemos estado días con el director Lanzotti con cero camas y viendo las derivaciones de aquí para allá, por eso contar con esas dos camas es un respiro. La situación repito, es muy preocupante”.

“Desde el 20 de marzo del 2020 se viene aplicando medidas, medidas sanitarias, económicas, productivas, y el gobernador hace veinte días tomó la medida de la nocturnidad, en donde no se puede circular después de las 0 horas y esa medida tuvo un impacto muy grande. Eso se midió con la salida de las ambulancias, en donde realmente ha disminuido la ocupación por politraumas en las terapias intensivas; se vienen tomando medidas de diferente índole, pero lo importante no son en sí las medidas sino la aplicabilidad de la medida”, afirmó el funcionario provincial.

Mediavilla, además manifestó: “Yo puedo tomar cualquier medida y aquí parecería que todos somos expertos, pero la verdad es que lo más importante no es la medida sino que la gente la cumpla. Cualquier medida fracasa si no la vamos a cumplir, por eso es tan difícil la situación del gobernador, donde debe decidir las mejores medidas aplicables a la sociedad; la sociedad claramente está muy cansada; la economía, la productividad también no son muy importantes y esto no es economía post salud, esto es economía y salud”, remarcó. Y agregó: “Es muy importante menguar en las medidas para ver que sean aplicables”.



LA VACUNACION

El Director Provincial de Salud, hizo referencia al plan de vacunación en la provincia de Santa Fe y dijo que “estamos a todo ritmo y es una orden del gobernador y de la ministra vacunar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo, para poder llegar a todos. Hoy el promedio de internación de las terapias intensivas es de 46 años, puntualmente en la ciudad de Rafaela, y si uno se pone a analizar, esto ocurre porque como está la mayor cantidad de adultos mayores vacunados, y si bien nuestros abuelos se siguen enfermando, la vacuna los previene de complicaciones y no usan las terapias intensivas. La decisión de vacunar a los más vulnerables tiene su efecto”. Respecto a la llegada de nuevas partidas de vacunas, Mediavilla indicó que están al aguardo de recibir y a partir de allí bajar la edad de los vacunados que hoy está en 60 años.