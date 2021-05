Una protesta que se forjó en el creciente descontento popular por las restricciones

Pasada la hora 19 de este jueves, ya con las nuevas medidas en marcha que implementó la provincia para frenar el avance del coronavirus y que se hicieron efectivas a partir de la hora 0 de ayer, y por el lapso de 1 hora aproximadamente, alrededor de 30 autos y varios manifestantes de los sectores más golpeados por la pandemia se volvieron a reunir nuevamente en la Plaza 25 de Mayo, -algo que no debió haberse hecho- enfrente del Palacio Municipal, para dar a conocer, precisamente, su malestar por las nuevas restricciones que se extenderán hasta el próximo 31 de mayo, y desafiar, también, algunas medidas, como la suspensión de la circulación vehicular en la vía pública de 0 a 24 horas a toda persona que no realice actividades autorizadas, y también a algunos integrantes de Control Público, que durante unos segundos habían cerrado la esquina de Lavalle y San Martín para evitar que la circulación de vehículos continúe, levantando luego, las vayas entre los inspectores municipales y los mismos manifestantes.

La misma se organizó vía redes sociales de manera anónima durante las últimas horas del miércoles, luego de conocerse el Decreto Nº 0647/21 que firmó el gobernador Omar Perotti. Además de algunos vecinos que viven en la zona del microcentro, formaron parte de la protesta con pancartas y un ruidoso bocinazo, profesores de educación física y dueños de gimnasios, en su mayoría, debido a que otra vez debieron cerrar sus puertas y no pueden trabajar ante estas nuevas limitaciones, además de manifestar su bronca a través de las distintas redes, encontrando en esta convocatoria un espacio para expresarse y especialmente darle visibilidad al malestar acumulado. También, esta convocatoria invitaba a movilizarse para exigir la renuncia del intendente, Luis Castellano, y muchos optaron por aprovechar la tribuna para hacer catarsis ante las restricciones que rigen desde ayer y lo que consideran una "pésima gestión" de las mismas. Es decir en la forma en las que se comunican tanto a nivel provincial como municipal sin que eso necesariamente implique renuncias de funcionarios.

"Que se vayan todos" o "Queremos la renuncia del intendente" fueron algunos de los afiches que se pudieron observar durante la manifestación. De hecho, uno de los que se mostró totalmente en contra de estas nuevas medidas fue Lucas, un rafaelino que se hizo presente durante la protesta, y ante una consulta de este Diario, comentó que "esto es un constante avasallamiento como ciudadano, ya que no te permiten trabajar ni darte un abrazo con un amigo. Si bien el virus existe y tiene una alta contagiosidad, nuestros gobernantes, ya sea el intendente como el gobernador y el presidente, después van a los respectivos actos y se sacan una selfie sin respetar el distanciamiento. Algunos dejan trabajar, pero a mucho no. El tipo que vende pilchas tiene que cerrar a las 5 de la tarde y el del bar a partir de las 22, lo que genera mucho bronca entre los ciudadanos, que es lo peor de todo. Y no creo que sea al azar, porque está estratégicamente creado para ponernos uno en contra el otro y ellos poder hacer la plancha. Ese es mi pensamiento, más allá de que yo puedo seguir trabajando y tengo esa bendición, pero hay mucha gente que conozco que la está pasando muy mal. En vez de quedarme en mi casa viendo tele vine a poner mi granito de arena, a darle fuerza a los sectores m´s perjudicados por este virus maldito y de alguna forma, a defender mi Nación. Somos todos uno". Luego, con mucha bronca e impotencia, el joven entrevistado agregó que "las pancartas muestran claramente que casi todos coinciden el algo y es que están en contra del gobierno local y provincial. Personalmente, no tengo ningún color político y hace 10 años que no voto. Para mi son todos iguales, lamentables, y desde que tengo uso de razón me viven perjudicando constantemente. Es lo mismo Macri, Menem, De la Rúa, los Kirchner, Fernández, y quién esté en la gobernación o en la intendencia, son todos iguales, Estado es igual a Corrupción y son un defensor de la libertad, son sanmartiniano, belgraniano, y creo que poco a poco nos están destrozando y Argentina, claramente, hace más de 30 años que es un país subdesarrollado". También hubo comerciantes enojados por los nuevos límites horarios y por las restricciones a la circulación que, entienden, les quita clientes y por tanto ingresos. Evidentemente, el malestar y el descontento es cada vez mayor, y esa será, sin dudas, otra de las tantas marchas que se desarrollarán durante los próximos días.