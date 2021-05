"Reducir la circulación pero aplicando sentido común"

El intendente Luis Castellano encabezó ayer en el Salón Verde de la Municipalidad una reunión del Comando Unificado en el marco de la Mesa de Coordinación Institucional de Seguridad, que tuvo como objetivo establecer precisiones con respecto a las nuevas normas establecidas por Decreto provincial a fin de desarrollar de la manera más eficaz los controles preventivos en Rafaela. De todas formas, con el anuncio realizado anoche por el Presidente Alberto Fernández, al que adhirió el gobernador, Omar Perotti, podría haber cambios en los criterios establecidos por este Comando.

Finalizado el encuentro, el secretario de Prevención en Seguridad de la Municipalidad de Rafaela, Maximiliano Postovit; el jefe de la Unidad Regional V de Policía de Santa Fe, Ricardo Arnodo Suárez, y el integrante de la Secretaría de Gobierno y Participación, Andrés Brarda, ofrecieron una conferencia de prensa para brindar detalles de la reunión y responder algunas consultas surgidas a partir del anuncio de las nuevas medidas.

Postovit dijo que “vamos a fortalecer los operativos que venimos llevando a cabo, observando que el espíritu de la norma se cumpla de la mejor manera, desde ya, necesitamos que el Ministerio Público de la Acusación siga acompañándonos con las sanciones que correspondan en el caso de que alguna persona no cumpla con lo reglamentado”. "El espíritu de la norma es reducir la circulación, aplicando sentido común; que cada persona sea responsable de las acciones que tome y, a la vez, apelamos a la responsabilidad social empresaria en cuanto al cumplimiento del aforo del 30 por ciento en locales comerciales -como supermercados- porque, además, será una buena manera de reconocer el arduo trabajo que viene realizando todo el personal de salud", expresó.

Asimismo, Postovit afirmó que "se puede hacer actividad física en forma individual y no grupal" al tiempo que aclaró que "se puede ir en bicicleta y se puede realizar trote o caminata". En este caso, vale apuntar que el Gobierno de Santa Fe informó que se puede salir a caminar pero no se puede circular en bicicleta, por lo que puede advertirse una diferencia de criterios.

Postovit recordó que los números para recibir denuncias por incumplimiento del Decreto provincial son 425400 (Protección Vial y Comunitaria), 105 (GUR) y 911 de la Policía provincial.



APLICACION "CUIDAR" Y

ALGUNAS DETERMINACIONES

El funcionario comentó que se establecieron algunos horarios para algunas actividades “que no estaban contempladas”. En ese sentido, señaló que resultará de fundamental importancia poseer la aplicación “Cuidar” en los celulares ya que “mostrando la aplicación ante un control preventivo, se podrá justificar la salida, en especial, las personas que se dirijan a sus puestos de trabajo en vehículo”. El secretario se refirió a los encuentros religiosos: “Se estableció que las actividades de culto se podrán realizar al aire libre, con estricto cumplimiento de protocolo, hasta las 17:00. Luego de ese horario se podrán realizar solo de manera virtual”.

En cuanto a la modalidad “take away” y “delivery”, Postovit indicó que está habilitada para bares, restaurantes y heladerías hasta las 24:00, teniendo en cuenta que a las 19:00 deben finalizar su atención al público. En el caso de las rotiserías, después del cierre solo están habilitadas al servicio “delivery”.

En esa instancia, Postovit manifestó que “tanto la Escuela Municipal de Música como los jardines municipales no tendrán actividades”. El titular de la cartera de seguridad local agregó que "en cuanto al transporte público no tenemos nada resuelto. Estamos estudiando las acciones a tomar con esta y otras actividades. Respecto a los controles en los accesos principales, tanto en la Ruta Nacional N°34 como la Provincial N°70, los vamos a realizar de manera coordinada junto con GUR, Protección Vial y Comunitaria, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Vial. No se realizarán durante las 24 horas, pero sí de forma programada".



COLABORACION Y

CONTEMPLAR CADA CASO

Por su parte, Ricardo Arnodo Suárez solicitó "la colaboración de toda la comunidad para que las fuerzas preventivas de seguridad se puedan ocupar de la seguridad pública en general, más allá de lo recientemente establecido por el Decreto provincial".

Finalmente, Andrés Brarda hizo foco en los trabajadores y trabajadoras para que "tengan actualizada la aplicación Cuidar en sus celulares porque allí se establecen todos los datos que justifican el motivo de su traslado". En el caso de quienes tienen trabajos informales, "se atenderá cada caso ya que no desconocemos la situación social que se está atravesando. Es válida también la aplicación Coronavirus Santa Fe o alguna nota que avale que va a trabajar a un determinado lugar, extendida por el titular o encargado".

Por otra parte, indicó que "se contemplarán los casos de personas que se encuentren circulando por causas de fuerza mayor. En definitiva, se trata de disminuir la circulación aplicando sentido común" y agregó que "con relación a los supermercados, en principio, vamos a acatar lo que dice el Decreto provincial. Por lo tanto las personas deben acudir a los comercios de cercanía y a pie. No obstante ello, se atenderán todos los casos y se determinará sobre la marcha".