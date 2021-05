Los cambios en el consumo Editorial 21 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Son tiempos de cambio en medio de los avatares impuestos por la pandemia de coronavirus que con mayor o menor fuerza nos han obligado a salir de lo que se suele llamar 'zona de confort' en referencia a ese lugar mental donde nos sentimos cómodos y seguros lejos de los riesgos y las amenazas del entorno. Los cambios siempre se producen, pueden ser imperceptibles o acelerados, como ocurren en la actualidad a partir del nuevo escenario de crisis sanitaria en el que se encuentran el mundo entero.

Ante la falta de vacunas en el tramo inicial de la pandemia, las medidas de protección se basaron en el uso de barbijos, la distancia social y las restricciones a la circulación, lo que dio lugar a confinamientos estrictos. En este nuevo contexto, se han modificado sustancialmente las condiciones de trabajo porque quienes asisten a sus habituales lugares de tareas, deben cumplir protocolos de bioseguridad para reducir las probabilidades de contagio y otros en tanto han tenido la opción de desarrollar sus actividades laborales desde su hogar. Son cambios forzados por el coronavirus que sumió al mundo en una atmósfera de ciencia ficción.

Otro de los cambios que se han dado en forma vertiginosa gira en torno a pautas de consumo, donde también la virtualidad ha crecido significativamente en desmedro de la presencialidad. Una de las causas se relaciona precisamente a que durante varios meses hubo negocios que no pudieron abrir, o que solamente atendía con un aforo reducido o por sistema de turnos. Los consumidores fueron adquiriendo, paralelamente, destrezas a la hora de efectuar compras por internet, un hábito que incorporan más allá del período de emergencia sanitaria que atravesamos. Una de las consecuencias que asoma en este nuevo formato de negocio del retail es que las grandes superficies comerciales comienzan a entrar en crisis porque los ingresos caen y los costos suben, una ecuación insostenible en el tiempo. Las redes de electrodomésticos evalúan ya no alquilar un inmueble de grandes dimensiones sobre los bulevares más transitados de una ciudad, que lógicamente tienen precios altos, sino un centro de distribución más modesto en presupuesto.

De esta forma, los centros comerciales tradicionales también experimentan una caída de visitantes y consumidores, lo que obliga a replantear el modelo. Pequeñas tiendas encuentran a sus clientes a través de una atractiva vidriera en redes sociales y ya no necesitan un local sobre los bulevares rafaelinos.

En este marco, la cantidad de personas que compran en Internet la mayor parte de los productos de consumo masivo se duplicó en Argentina, donde el comercio electrónico se convirtió en un canal de venta "complementario al presencial" y de relevancia en la llamada "nueva normalidad". Así, el 36% de los argentinos dice que compra más de la mitad de los productos de consumo masivo de manera online, mientras que antes de la pandemia sólo lo hacía el 14%, indicó el informe semestral que realiza la consultora privada Kantar. Esta tendencia tiene altas probabilidades de mantenerse una vez que se levanten las restricciones, porque los consumidores ya construyeron nuevos hábitos que se incorporaron a sus rutinas, agrega el reporte.

Un 48% afirma que en el último año encontró o empezó a utilizar sitios de compra online que seguirá utilizando, mientras un 24% dice que su forma preferida para comprar alimentos y productos para el hogar es online (32% en niveles altos). La pandemia, sostienen diferentes actores del sector, aceleró la evolución de la industria con una ampliación de la oferta y al mismo tiempo generó un cambio en las categorías más demandadas y buscadas por los consumidores.

En este nuevo contexto, categorías como Electro e informática o Viajes, que tradicionalmente eran los que más tickets emitían, cedieron los primeros lugares en el ranking a Alimentos y bebidas, e Indumentaria y Calzado. Según el informe de Kantar, la variedad de productos y la posibilidad de comparar, junto con el deseo de evitar lugares muy concurridos, son los principales motivos de compra online. La plataforma Treggo, dedicada a la logística, difundió un relevamiento según el cual el 69% de las personas realiza sus compras de manera online frente a un 31% que prefiere seguir concurriendo a las tiendas físicas.

En el reciente Hot Sale que organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, se concretaron las mismas operaciones que en el mismo evento del año pasado, con un aumento de la facturación en parte por impacto de la inflación. De todos modos, con una situación más flexibilizada en cuanto a la movilidad, el online se consolida como canal, fideliza a muchos usuarios y se complementa con otras opciones de compra concluyeron desde la entidad.

Con las nuevas restricciones que limitan la circulación de personas durante todo el día que rige en la Provincia de Santa Fe, el canal digital avanzará un poco más en este casillero.