Sociedad Rural rechazó el cierre de exportaciones

La Sociedad Rural de Rafaela consideró que es necesario "enfocarnos en las oportunidades y no en las prohibiciones" al plantear su rechazo a la medida del Gobierno nacional que cerró las exportaciones de carnes al menos por un mes. "Es de público conocimiento la retrógada medida del gobierno nacional relativa al cierre de las exportaciones de carne. Esta disposición, basada en una lógica falaz que enfrenta al mercado externo con el interno, además desconoce conceptos básicos de la cadena productiva de la carne y hace caso omiso a los datos actualizados de lo que ello representa para la economía nacional, perjudica a todos los argentinos", sostuvo la entidad que preside Norma Bessone.

"Nadie podrá ver reflejada ninguna mejora en la accesibilidad ni el precio del producto en tanto se destruye lo que cuesta años de trabajo e inversión construir. Hablemos con la verdad de las cifras y con la honestidad del trabajo.

Aprovechemos la enorme oportunidad de producir para crecer", sostiene.

La SRR recordó que "nuestra provincia es la primera exportadora de Argentina: Santa Fe representa el 44% de las operaciones de carne con el exterior lo que en 2020 significó alrededor de 3.000 millones de dólares, lo que acarrea en concepto de retenciones 300 millones de dólares". Además, consigna que la producción nacional de carne excede ampliamente a los volúmenes exportados, ya que en 2020 se produjeron 3,2 millones de toneladas y se exportaron 900.000 de toneladas lo que deja 2,3/-2,4 millones de toneladas para abastecer al mercado interno.

"Un punto central a considerar es que lo que se destina a exportación no es la categoría solicitada por el mercado interno. El mercado interno demanda animales livianos (novillitos y vaquillonas), mientras que el mercado externo requiere animales de mayor peso y otra categoría (mayoritariamente vacas de descarte)", explica la entidad. "Al cercenar el trabajo fluido de esta cadena se pierden oportunidades e inversiones por la falta de previsibilidad", advierte.

Asimismo, plantea que "hoy son 20 mil productores, los 10 frigoríficos exportadores, 10 mil puestos de trabajo directos, más los indirectos y toda la red de cooperativas y consignatarios que existen en el territorio santafesino los que se ven afectados por esta medida". Por eso pregunta: ¿No será más importante estimular la producción de carne para aumentar la oferta en el mercado interno y la cuota exportable?

Para la SRR se requiere "trabajar de manera federal con todos los actores de la cadena, debemos enfocarnos en las mejoras no en las prohibiciones". En este sentido, consideró "importante que el Estado trabaje para optimizar temas como la trazabilidad -que permita mejorar las condiciones higiénico sanitarias e impositivas- , la normativa de

comercialización por cuartos y sobre un sistema de matrículas y control que corrija las irregularidades que son algunas causas que provocan el incremento del precio de la carne".

Finalmente, asegura que en Santa Fe la ganadería "es sinónimo de evolución y de desarrollo, de arraigo, empleo, de

transformación de los granos, de inversiones en los bajos submeridionales y es el estímulo para el crecimiento sustentable y equilibrado de todo el sector agroalimentario santafesino". Por eso reclama "coherencia entre el decir y el hacer" y que se termine "el relato vacío y de destrucción sistemática del trabajo y la mesa de los argentinos".