"Que los argentinos coman carne a precios razonables" Nacionales 21 de mayo de 2021

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El presidente Alberto Fernández volvió a defender ayer la suspensión de las exportaciones de carne, al sostener que "el interés por vender al exterior no puede hacer que los argentinos paguen precios siderales". "No es posible que los argentinos terminemos pagando por la carne un precio sideral solo porque predomina la idea de mandar la carne al exterior", sostuvo el Jefe de Estado, en el marco de un cruce radial con el ex presidente del Uruguay José "Pepe" Mujica.

El ex mandatario uruguayo -que cumple 86 años este jueves- le dijo a Fernández que ""en el Río de la Plata históricamente la carne es un hecho político determinante", por lo cual pidió al Presidente argentino "acordarse de la comida de los pobres".

Fernández, por radio Diez, le contestó: "nuestra mayor preocupación es esa, que los argentinos coman carne a precios razonables, y como decís vos, Pepe, la primera obligación que tiene este Gobierno es con el pueblo, con la gente, vos lo sabes bien".