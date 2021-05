Primer día de paro ganadero con alto acatamiento: se podrían sumar granos Nacionales 21 de mayo de 2021 Redacción Por La Comisión de Enlace analiza extender la medida a los granos, aunque aún no habría consenso total.

FOTO NA MERCADO DE LINIERS. Los corrales permanecieron vacíos este jueves.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El primer día del paro ganadero impulsado por la Comisión de Enlace tuvo ayer un alto acatamiento por parte de los productores, que no enviaron hacienda al mercado concentrador de Liniers. La medida de fuerza se extenderá hasta el 28 de mayo próximo, y arrancó el mismo día en que el Poder Ejecutivo formalizó la suspensión de exportaciones de carne por 30 días.

En tanto, la Comisión de Enlace analiza extender la medida a los granos, aunque aún no habría consenso total. "Vamos a ir evaluando permanentemente el avance del cese de comercialización ganadero en el seno de la Comisión de Enlace. En ese contexto, no descartamos sumar el cese de comercialización de granos a la protesta", adelantó, en diálogo con la agencia NA, Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Productores cordobeses reunidos en la Sociedad Rural de Jesús María decidieron en asamblea proponer que se sume a la medida de fuerza la comercialización de granos "en solidaridad con el sector ganadero", ante la decisión del Gobierno de suspender las exportaciones de carne.

En tanto, según la resolución del Gobierno, la decisión no afectará los envíos de carne vacuna a la Unión Europea de cortes de alta calidad, conocidos como "Cuota Hilton". "Exceptúase de las disposiciones de la presente medida a las mercaderías destinadas al consumo y que sean exportadas dentro de los contingentes arancelarios otorgados por terceros países a la República Argentina, amparados por certificados de autenticidad y/o exportación", sostiene la resolución del Ministerio de Agricultura publicada en el Boletín Oficial con la firma de Luis Basterra.

La suspensión será aplicable a las solicitudes ingresadas a partir de la fecha de entrada en vigencia de esa resolución.

La dirigencia del campo, por otra parte, aseguró que el cese de comercialización no afectará el normal abastecimiento de carne en los principales centros urbanos del país, porque hay stock para nueve días.

Según el relevamiento que hace todos los meses el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), durante el mes pasado el promedio del precio de la carne fue de $630,03 el kilo. Ese valor es 3,4% más alto que en marzo y 65,3% más que en abril de 2020.

Los precios de la carne vacuna tuvieron incrementos significativos, del (+5,4%), en abril de 2021, con respecto a marzo, en los puntos de venta que atienden en barrios de nivel socioeconómico alto.

En los puntos de venta que atienden al nivel socioeconómico medio, los precios mostraron alzas moderadas, que resultaron del (+2,7%); mientras que en aquellos que atienden al nivel socioeconómico bajo los precios mostraron alzas también moderadas, que resultaron de un (+3,2%).

De esta forma, el mes pasado hicieron falta 3,66 kilos de pollo para alcanzar el mismo valor que el de un kilo de asado, un 3,38% más que los 3,54 kilos que se necesitaron en marzo y un 6,39% más que la brecha de febrero, de acuerdo con un relevamiento realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Respecto de la reacción de China, principal comprador de la carne argentina, que son vacas de descarte que no se consumen en el país, se generó, según un importante trader argentino, que además es productor, una fuerte incertidumbre, según supo la agencia NA.

Es que el cierre de exportaciones se anunció justo cuando comenzaba la SIAL, una feria china alimentaria internacional que es referencia del sector agroalimentario mundial. En este sentido, el trader advirtió que los frigoríficos de Uruguay y Brasil prefieren no vender, porque aguardan mayores definiciones y conocer el verdadero alcance de la medida argentina de suspensión de las exportaciones de carne vacuna.