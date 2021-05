Mc Laren confirmó la renovación de Norris Deportes 20 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO WE TIENE LA CONFIANZA./ Por lo menos hasta fines de 2023 seguirá en Mc Laren.

La víspera de una de las citas más esperadas por los pilotos y fanáticos de la Fórmula 1, como es el Gran Premio de Mónaco, McLaren y Lando Norris han firmado un nuevo vínculo “por varios años más”, tal como anunció la escuadra de Woking en un comunicado de prensa. Norris, de 21 años y piloto de McLaren desde 2017, firmó el nuevo convenio por lo menos hasta fines de 2023, al igual que lo hizo su compañero de equipo, Daniel Ricciardo.

“Estoy encantado con la extensión de nuestro acuerdo con Lando para 2022 y más allá. Ha sido fundamental en nuestro regreso de forma aquí en McLaren y estamos orgullosos del crecimiento que ha mostrado desde que comenzó con nosotros en 2017. Lando es uno de los talentos más brillantes en la parrilla de Fórmula 1 y esperamos verlo continuar mejorando tanto dentro como fuera de la pista”, dijo Zak Brown, CEO de McLaren.

El británico, por su parte, expresó “estoy muy contento de haber ampliado mi relación con McLaren a partir de 2022. Después de haber estado con el equipo durante casi cinco años, me siento parte de la familia y no podía imaginarme comenzar la siguiente fase de mi carrera en cualquier otro lugar. McLaren ha sido un gran apoyo desde mis días en la categoría junior y realmente he disfrutado aprendiendo y desarrollándome como piloto desde entonces. Mi objetivo es ganar carreras y convertirme en campeón del mundo de Fórmula 1, y quiero hacerlo con este equipo”.