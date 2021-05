Boca necesita ganar ante Barcelona Deportes 20 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA REFERENTE./ Carlos Izquierdoz, clave en la defensa.

Boca buscará hoy una victoria que le permita lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores cuando se mida como local frente a Barcelona de Ecuador por la quinta fecha Grupo C del torneo continental. El encuentro se jugará a partir de las 21:00 en el estadio Alberto J. Armando con el colombiano Wilmar Roldán como juez y será televisado por ESPN.

Boca viene de lograr la clasificación a una de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional tras vencer por penales a River tras empatar 1 a 1 el Superclásico y debe ganarle al elenco ecuatoriano para pasar de fase en la Libertadores. El triunfo de The Strongest (9) frente al Santos (6) dejó a Boca (6) muy bien posicionado para conseguir el objetivo ya que, en caso de lograr el triunfo, el equipo argentino sumará 9 unidades y en la última fecha un empate ante The Strongest lo depositará en octavos. El técnico Miguel Ángel Russo podría resguardar a algunos jugadores teniendo en cuenta que el próximo domingo Boca se enfrentará a Racing por los cuartos de final del campeonato argentino.

Las siguientes son las probables formaciones: Boca, Agustín Rossi o Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Edwin Cardona; Sebastián Villa o Cristian Pavón, Franco Soldano o Carlos Tevez y Agustín Obando. DT: Miguel Ángel Russo.

Barcelona (Ecuador): Javier Burrai; Byron Castillo, Luis Fernando León, William Riveros, Mario Pineda; Nixon Molina, Bruno Piñatares; Michael Hoyos o Leonel Quiñoñez, Damián Díaz, Leandro Martínez; Carlos Garcés. DT: Fabián Bustos.