Scaloni: "la idea es no modificar la burbuja"

FOTO ARCHIVO NA ATENTO. El DT esperará la evolución de los jugadores de River.

BUENOS AIRES, 20 (NA) - El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró ayer que la lista final de convocados para disputar la Copa América, que en principio sería en Argentina y Colombia, dependerá de cómo estén evolucionando los casos de Covid-19 en los planteles del fútbol local.

En ese sentido Scaloni comentó que como la mayoría de los convocados del fútbol argentino son de Boca y River deberán ver "cómo evolucionan para analizar la convocatoria final".

"Vamos a esperar que puedan entrenarse para ver si están en condiciones de venir. Son jugadores que marcan la diferencia a nivel sudamericano, aunque tenemos que valorarlo bastante porque son muchos días de baja. Es verdad que podemos cambiar la lista una vez que estemos jugando la Copa América, pero la idea es no modificar la burbuja", agregó en declaraciones televisivas.

La Selección argentina afrontará, antes de la Copa América, la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, recibiendo a Chile en Santiago del Estero y visitando a Colombia en Barranquilla. Para esas fechas no hay citados jugadores del fútbol local, y todos son futbolistas que militan en el extranjero.

Scaloni se refirió a la temporada que tuvo Lionel Messi en el Barcelona, pese a que no consiguió ningún título, y señaló que están "ilusionados".

"Creo que se logró una base en la que todos se entienden. Todos juegan bien al fútbol y es importante para que Leo (Messi) pueda asociarse bien. Lamentablemente, a los jugadores los vemos poco y no podemos disfrutarlos de la manera que queremos. Pero en las prácticas y en algunos pasajes del partido puede ser que nos dé una alegría", explicó el DT albiceleste.

En cuanto a la ausencia de Paulo Dybala en la lista de las eliminatorias, Scaloni aclaró que es un jugador que quieren, pero "los casilleros estaban casi completos y tuvimos que tomar una decisión". "En estos últimos meses no está jugando y su club está atravesando un poco de problemas con las clasificaciones y el juego. Es importante que llegue con ritmo, siempre lo vamos a tener en cuenta. Esperemos que recupere su nivel y que pueda jugar para después decidir", detalló.

Caso contrario es lo que sucedió con Sergio "Kun" Agüero, quien pese a no tener tanta continuidad en el Manchester City, sí fue convocado para estos dos partidos. "Hablé con el Kun hace un mes y medio y los tres partidos que jugó fueron muy buenos. Nos dio una buena impresión, nos hizo acordar al mejor Agüero. Tengo entendido que no está jugando por una situación contractual. Se está decidiendo su futuro y nosotros ahí no nos metemos. Nos gustaría que pueda jugar antes de venir acá, lo vimos bastante fino", remarcó.