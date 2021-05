Burruchaga quiere dirigir Deportes 20 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA JORGE BURRUCHAGA.

BUENOS AIRES, 20 (NA) - El ex manager de Independiente Jorge Burruchaga, campeón del Mundo con la Selección argentina en 1986, celebró ayer el presente del "Rojo" y expresó su deseo de volver a ser director técnico, para lo que debe "encontrar un club".

En declaraciones al programa "¿Cómo te va Benedetto?" que conduce Marcelo Benedetto por radio AM 550, Burruchaga señaló: "Me cuesta hablar de Independiente desde afuera, si hay algo que estaba convencido es que no había mal plantel". "Con los retoques que hizo Julio (Falcioni) y las nuevas incorporaciones, se levantó el nivel, se encontraron los resultados y veo al equipo muy sólido", agregó.

En esa línea, continuó: "Julio tiene una experiencia enorme, sabe mucho manejar las situaciones, lo veo bien a Independiente. El entrenador puede empezar de joven a entrenar, pero a los 50 o 55 años es cuando más experiencia tenés por todas las situaciones que viviste". "Me gustaría ser entrenador, tengo ganas de ser técnico. Deseo encontrar un club y poder volver a estar en eso", concluyó "Burru".