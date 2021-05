La Crema podría tener algunos regresos en Jujuy Deportes 20 de mayo de 2021 Redacción Por Calderara, Soloa y Giménez son alternativas para estar entre los titulares

FOTO ARCHIVO RECUPERADO./ Facundo Soloa podría estar frente a Gimnasia el próximo domingo.

El plantel de Atlético de Rafaela tendrá entre hoy y mañana los entrenamientos más importantes de la semana desde lo futbolístico, en lo que tiene que ver con la preparación para el partido que disputará el domingo, desde las 14, en Jujuy frente al local Gimnasia y Esgrima por la undécima fecha de la Zona B en la Primera Nacional.

Entre las alternativas que pueden deducirse, en parte por los rendimientos de la última presentación frente a Tristán Suárez, y las disponibilidades que tiene a mano el entrenador Walter Otta, se vislumbran cambios en la formación titular de la Crema que tratará de retornar a la victoria, luego del traspié ante Ferro y el empate con el conjunto de Ezeiza. En ese aspecto, la opción del regreso de Brian Calderara podría ser una de ellas, aunque habrá que aguardar si en el puesto natural de lateral izquierdo (si se concreta saldría Roque Ramirez), o si el DT puede considerarlo como volante.

Hablando de la zona de medios, están en condiciones de reaparecer Facundo Soloa y Marcos Giménez luego de sus respectivas lesiones, lo cual le dará a Otta mayores posibilidades en un sector donde en sus últimas presentaciones no hubo prácticamente recambio. A esos nombres podrían agregarse los de Enzo Avaro (que venía siendo titular hasta que tuvo covid) y Darío Rostagno, los cuales vienen trabajando de manera separada por protocolo hasta tener los estudios finalizados luego de ser afectados por coronavirus.

El plantel de la Crema estará viajando el viernes por la noche rumbo a la capital jujeña, estando previsto que el sábado tenga el último entrenamiento liviano que podría terminar de confirmar el once titular.



FARRE DT DE BELGRANO

Guillermo Farré arribará el viernes a Córdoba y será presentado como entrenador de Belgrano. El ex volante central finiquitó su desvinculación de Estudiantes de La Plata donde fue el ayudante de campo de Ricardo Zielinski, la primera experiencia fuera del terreno de juego tras retirarse en diciembre de 2020 como futbolista profesional en Estudiantes de Río Cuarto. Uno de los ayudante de campo será Franco Peppino.

De manera interina, Julio Constantín y Norberto Fernández dirigirán al equipo que enfrentará a Deportivo Riestra el lunes a las 15 horas.