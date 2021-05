Vuelve a entrenar Unión de Sunchales Deportes 20 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Luego de 11 días de inactividad por el brote de contagios de Covid-19, este jueves tiene previsto retomar los entrenamientos el plantel de Unión de Sunchales, que volverá a presentarse por el torneo Federal A el próximo miércoles 26 de mayo, a las 15.30, en Misiones ante Crucero del Norte. El partido fue corrido 72 horas por el Consejo Federal, ateniendo la situación sanitaria del plantel albiverde.

Recordemos que fueron 15 los afectados, entre jugadores y el entrenador Adrián Tosetto, luego de la última presentación con triunfo por 1 a 0 ante Defensores de Villa Ramallo como local. Tras la aparición de síntomas y los primeros 10 positivos, el Bicho Verde había suspendido los entrenamientos.

Hoy al terminar el período de aislamiento, en horas de la mañana se harían los testeos, y si todo sale como se espera, por la tarde el plantel regresaría a los entrenamientos.

Respecto al encuentro ante Crucero del Norte, el CF designó como árbitro a Nahuel Viñas (Alcorta), mientras que los asistentes serán Mariano González (Santa Fe) y Jorge Pedro (Chañar Ladeado).



RESTO DE LA FECHA

La séptima jornada de la Zona B comenzará el domingo con estos encuentros: a las 15 Douglas Haig de Pergamino vs. Gimnasia y Tiro de Salta (Joaquín Gil); a las 15.30 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Sarmiento de Resistencia (Enzo Silvestre); Racing de Córdoba vs. Chaco For Ever (Gastón Brizuela Monzón); 15.30 Chaco For Ever vs. DEPRO (Jorge Nelson Sosa); a las 16 Sp. Las Parejas vs. Juventud de Gualeguaychú (Gustavo Benitez) y Central Norte de Salta vs. Defensores de Villa Ramallo (Francisco Acosta). Libre: Boca Unidos de Corrientes.



RECONOCIMIENTO

“Con el club me saco el sombrero, se portaron de 10. Hicieron todo el trabajo para que nos hisopen a todos, ya sabía que podía pasar, pero me llamó el tesorero, el encargado de darte las casas, los que están en contacto con los jugadores me llamaron. También el profe. Justo el sábado antes del partido con mi señora hicimos compras para 15 días, así que lo esencial lo tenía en casa, estuvimos cubierto por ahora. El club se portó de 10 en todo sentido, todo el tiempo en contacto y preguntando qué necesitaba”, expresó el defensor Jonathan Medina al sitio soloascenso.com.ar.